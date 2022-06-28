بعد التشكيك في انتمائه .. عرض قطري ينقذ بدر بانون من جمهور الأهلي

المغربي يتعرض لهجوم من الجماهير عقب مواجهة الفرق المغربية، مشككين في ولائه للمارد الأحمر

كلما يلتقي الأهلي المصري بفريق مغربي، كلما زادت الانتقادات الموجهة للمغربي بدر بانون؛ مدافع الفريق، لكن يبدو أن هذا الملف سينتهي قريبًا.

لماذا يهاجم جمهور الأهلي بانون؟

واجه المارد الأحمر الرجاء المغربي؛ فريق بانون السابق، ثلاث مرات منذ انضمام اللاعب للأهلي، وعقب كل مباراة تنهال الجماهير بالاتهامات له.

أقصى الأهلي، الفريق المغربي من دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، بالفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكذلك خطف الشياطين الحمر، من الأخضر لقب كأس السوبر الإفريقي 2021، بالفوز في ركلات الترجيح 7-6.

لم يشارك بانون في مباراتي دوري الأبطال، لكنه لم تظهر عليه علامات الفرحة في السوبر، وفي المدرجات بدوري الأبطال بدا في حالة حزن على فريقه السابق.

جمهور الأهلي يقارن موقف المغربي بالتونسي علي معلول، الذي يبدو وكأنه مصريًا أمام الفرق التونسية، فهتفت ضده في إحدى المباريات: "يا بانون .. اتعلم من معلول".

ما هي قصة العرض القطري؟

الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير أكد أن نادي قطر القطري تقدم بعرض رسمي لضم المدافع المغربي من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح شوبير أن العقد قيمته 2.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه داخل إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للموافقة على العرض.

اتجاه الموافقة يأتي كون المقابل المادي كبير، سيمكن الإدارة من تدعيم بعض المراكز الأخرى بالفريق، في ظل الحاجة لضم أكثر من صفقة قوية، مع تراجع مستوى عدد من اللاعبين.

ماذا قدم بانون مع الأهلي؟

المغربي غاب عن الملاعب منذ نهاية عام 2021، في ظل إصابته بفيروس كورونا، التي تسببت له في التهابات بعضلة القلب، قبل أن يعود مؤخرًا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

انضم اللاعب للقلعة الحمراء في صيف 2020 قادمًا من الرجاء المغربي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2023-24.

خلال هذه الفترة، شارك في 51 مباراة، وسجل أربعة أهداف، وصنع آخر، فيما حصد لقب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، ولقبي كأس السوبر الإفريقي.

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