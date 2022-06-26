"كان يُمكن صناعة التاريخ" .. عودة نهائي دوري الأبطال للذهاب والإياب وموسيماني يُعلق

موسيماني رحل عن الأهلي المصري

كشف الصحفي المختص بشؤون كرة القدم الإفريقية، ميكي جونيور، عن تراجع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قراره لعب نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة، والذي اتخذه عام 2018.

كانت مباراة النسخة الأخيرة بين الأهلي والوداد قد شهدت جدلًا واسعًا بعد قرار الاتحاد القاري إقامتها في استاد محمد الخامس والذي يُعد الملعب البيتي للنادي المغربي، وقد حاول العملاق المصري بشتى الطرق إقامة النهائي في ملعب محايد لكن كل محاولاته باءت بالفشل مما دفعه لإصدار عدة بيانات طالب خلالها بالعودة لنظام الذهاب والإياب.

الاتحاد الإفريقي يتراجع عن "نهائي" المباراة الواحدة

جونيور أوضح خلال تغريدة عبر تويتر أن النقاش حُسم في أروقة الاتحاد الإفريقي حول نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا للسنوات القادمة، وقد نشر صورة تجمع محمود الخطيب رئيس الأهلي مع جياني إنفانتينو رئيس فيفا في ظل تواجد بيتسمو موسيماني.

وأكد أن كاف أقر العودة إلى نظام الذهاب والإياب بدلًا من لعب مباراة واحدة على ملعب محايد والذي اتبع منذ عام 2018.

الأهلي كان قد خسر النهائي أمام المغرب وسط حضور جماهيري صاخب للغاية، وهو ما أضاع عليه فرصة الفوز باللقب 3 سنوات متتالية، حيث كان قد تُوج به عامي 2020 على حساب الزمالك و2021 على حساب كايزر تشيفز.

🚨 BREAKING:



Next season, the CAF Champions League final will be a home and away tie. 🏆🌟



No more, one leg final. 🤝#AfricanFootball #TotalEnergiesCAFCL https://t.co/QMOvcXEkLD pic.twitter.com/8uTr6jhG8S — Micky Jnr ✪ (@MickyJnr__) June 26, 2022

موسيماني: كان يُمكن صناعة التاريخ

بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، والذي كان قد خسر نهائي الأبطال الأخير، اقتبس تغريدة الصحفي الشهير وعلق على الخبر بالإشارة إلى أن الصورة الموجودة تحمل الكثير من المشاعر.

وأضاف "جزء من اللعبة يتحرك للأمام، ونحن كذلك. أحد أسعد اللحظات في الحياة حين تجد الشجاعة لتدع ما لا يُمكنك تغييره".

تابع "رغم ذلك، فقد كان الأمر مؤلمًا للغاية، لأن التاريخ كان يُمكن أن يُصنع. الصورة تحمل الكثير من المشاعر".

Part of the game is moving on . And you do. One of the happiest moments in life is when you find the courage to let go of what you can’t change ❤️‍🩹.

It was very painful though, because history could have been made.😭

That picture says a lot of emotions. https://t.co/bi3B8YR6tf — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 26, 2022

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