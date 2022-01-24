حكاية فينسنت .. تخرج من أكاديمية إيتو وليس "أبو بكر" إنما "أبوتشو"

فينسنت أبو بكر اسم أصبح أحد أشهر الأسماء في قارة إفريقيا خلال الفترة الحالية، وفقًا لما يقدمه خلال كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، مع منتخب بلاده المستضيف للبطولة.

خمسة أهداف خلال ثلاث مباريات، سجلها فينسنت؛ مهاجم النصر السعودي، خلال البطولة الإفريقية، قاد بها منتخب بلاده للوصول لدور الـ16، ويتربع هو عرش هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب منافسيه.

هذه الموهبة بدأت مسيرتها الكروية في أكاديمية " EFBC " الأشهر في بلاده، والتي بدأ منها النجم صامويل إيتو مسيرته.

الموقع الرسمي للأكاديمية سرد مسيرة فينسنت من البداية، تزامنًا مع تألقه اللافت للنظر في كأس إفريقيا..

يقول أبو بكر: "عندما كنت في عمر الـ12، شاركت في بطولة يُطلق عليها " Coupe TOP"، تنظمها أكاديمية " EFBC" وتضم أفضل اللاعبين الكاميرونيين، وحصلت على لقب أفضل لاعب في نهاية البطولة، ومن هنا انضممت للأكاديمية".

الجميع كان يتنبأ لأبو بكر بمستقبل باهر، يضاهي ما كان يقدمه صامويل إيتو، لكن مسيرته لم تكن على قدر التوقع بالنسبة لجاك إليمبي؛ مدير الأكاديمية آنذاك..

"كنا نتوقع له أن يكون إيتو القادم، لكن لسوء الحظ لم يقدم كل ما لديه خلال مسيرته مع الأندية، أما كل ما يفعله حاليًا في كأس إفريقيا فلم يكن مفاجأة بالنسبة لي، كان يجب أن يصل إلى هذا المستوى خلال العشر سنوات الماضية".

فور انتهاء مسيرة فينسنت بالأكاديمية، عاد إلى مدينة جاروا، حيث مسقط رأسه، لينضم إلى نادي القطن الكاميروني في عمر الـ17 عامًا.

وبالفعل حقق نجاحًا كبيرًا في أول موسم له مع القطن، حتى حصد جائزة هداف دوري الدرجة الأولى الكاميروني في موسم 2009-10 برصيد 20 هدفًا رغم صغر سنه.

في عمر الـ18، شارك فينسنت أبو بكر في كأس العالم 2010 مع منتخب بلاده، في ظل وجود عمالقة كإيتو، بيير ويبو، إيريك مكسيم تشوبو موتينج ومحمدو إدريسو، ومن هنا كان الباب لأول مسيرة احترافية في تاريخه من بوابة نادي فالنسيان الفرنسي، لكنه كان رفيقًا لمقاعد البدلاء.

انطلاق فينسنت الحقيقية في فرنسا كانت من بوابة لوريان، ففي موسم 2013-14 سجل 16 هدفًا، وصنع عشرة آخرين، فانطلق بعدها إلى نادي بورتو البرتغالي ثم بشكتاش التركي، ومن ثم إلى ناديه الحالي النصر.

وترى أكاديمية " EFBC " أن النصر هو أكثر نادٍ لمع به أبو بكر، وهيأه لقيادة الكاميرون حاليًا في كأس إفريقيا، فقد كان بديلًا في نسخة 2017.

الآن يعد أبو بكر هو معشوق جماهير الأسود غير المروضة، كافة الآمال معلقة عليه لحصد لقب البطولة الحالية، بعدما سجل هدفًا في نهائي 2017 أمام مصر، ساهم في تتويج الكاميرون باللقب آنذاك.

إذا سألت أحد المشجعين الكاميرونيين، عن أبو بكر، سيرد: "هل تقصد أبوتشو؟"..

"أبوتشو" هي كلمة كاميرونية شعبية، توجه غالبًا للأطفال للتعبير عن الحب، وتعني "حبيبي".

ويقول محمد؛ سائق الأجرة الكاميروني، في تصريحاته لموقع الأكاديمية: "نشعر بحميته حين يلعب، هو يعلم تمامًا أنه بمثابة القبطان بالنسبة لنا وكل آمالنا معلقة عليه".

أما عائلة اللاعب فقد أكدت أنه قبل البطولة القارية قام بعزل نفسه تمامًا عن العالم، وحذف مواقع التواصل الاجتماعي من هاتفه، للتركيز فقط على إضافة نجمة اللقب القاري السادس لقميص بلاده.

يذكر أن الكاميرون تستعد حاليًا لخوض مباراة دور الـ16 في كأس إفريقيا، أمام منتخب جزر القمر.

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