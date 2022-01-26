شد وجذب بين ناديي الهلال والنصر السعودي، بشأن صفقة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج؛ مهاجم رسنال الإنجليزي، فكلاهما يرفض الاستسلام، لكن العالمي يقدم ضمانات جديدة.

عرض رسمي من الهلال:

المهاجم الجابوني أصبح رحيله عن الجانرز مسألة وقت فقط، في ظل توتر علاقته بالمدير الفني للفريق مايكيل أرتيتا، لكنه لم يحسم بعد موقفه ما إذا كان سيبقى في أوروبا أم سيستجيب لعروض الشرق الأوسط.

قبل أيام، ووفقًا للصحفي ديفيد أورنستين فإن الهلال النادي الوحيد الذي قدم حتى الآن عرضًا رسميًا لأوباميانج، لضمه على سبيل الإعارة.

وأكد الزعيم للاعب أنه سيمنحه نفس الراتب الذي يتقاضاه في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

النصر يقدم ضمانات جديدة لأوباميانج:

العالمي لم يفقد الأمل في ضم اللاعب رغم المنافسة القوية مع الهلال، بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي، ميلان الإيطالي ومارسيليا الفرنسي.

وفقًا لقناة " CBS Sports" فإن النصر قدم عرض استعارة لمهاجم آرسنال، مع بند شراء إلزامي بقيمة تسعة ملايين دولار، لكن حتى الآن لم يحصل على موافقة سواء من اللاعب أو ناديه.

وأوضحت القناة أن الجابوني يفضل البقاء في أوروبا لأسباب مهنية وشخصية، لكن النصر قدم حزمة من الضمانات المقنعة لأوباميانج وعائلته، للموافقة على الانتقال للشرق الأوسط.

آرسنال مستقر على الاستغناء عن اللاعب، لكنه لا يزال يدرس العروض المقدمة إليه، لاختيار أفضلها.

ماذا قدم أوباميانج مع آرسنال؟

صاحب الـ32 عامًا يلعب لآرسنال منذ يناير 2018، ومن المفترض أن عقده بنتهي بنهاية الموسم المقبل 2022-23.

خلال الموسم الجاري، شارك الجابوني في 15 مباراة في مختلف البطولات مع الجانرز، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع هدفين آخرين.

أما بشكل عام، فخاض أوباميانج 163 لقاء مع آرسنال، أحرز خلالها 92 هدفًا، وصنع 21 آخرين.

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