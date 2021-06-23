بعد أن نصح العالم بشرب الماء.. أسرار خارج الملعب وراء تألق رونالدو

يوم داخل عقل كريستيانو رونالدو

يشتهر البرتغالي كريستيانو رونالدو بكونه أحد أكثر اللاعبين رياضيين في تاريخ كرة القدم، لكن فكرت من قبل كيف وصل إلى تلك الحالة؟



لا يوجد لاعب في عالم كرة القدم نال استحسانًا لصفاته البدنية وتفانيه في مهنته أكثر من كريستيانو رونالدو.

كريستيانو والمشروبات الغازية

ما حدث في المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال قبل انطلاق بطولة اليورو 2020، عندما أزاج كريستيانو المشروبات الغازية واستبدلها بزجاجة المياه، أثار تساؤلات الكثير.

ماذا يفعله رونالدو ليس صدفة أو دون تخطيط.. ما هو نظام كريستيانو رونالدو؟

لم يولد رونالدو بتلك البنية العضلية أو هذه القوة؛ اللياقة البدنية المتموجة التي نراها اليوم هي تحول ملحوظ من المراهق النحيل الذي وصل إلى مانشستر يونايتد من سبورتنج في 2003.

في تلك السطور القادمة سنسلط الضوء على نظام البرتغالي صاحب الـ36 عامًا من لقاءات قديمة تحدث فيها عن أسلوب حياته.

كيف يتدرب؟

يوضح رونالدو: "في التدريب نقوم ببضع لفات من الملعب، وتمارين الإطالة وتمارين الإحماء القلبية".

ويضيف: "تأكد من القيام بشيء مماثل في تدريبك حتى لو كان الركض إلى صالة الألعاب الرياضية أو الإحماء على جهاز المشي أو الدراجة."

ويكمل: "يمكنك القيام بتمرين عضلات البطن في غرفة نومك عندما تستيقظ في الصباح أو قبل الذهاب إلى الفراش. إذا دخلت في روتين، فهذا يجعل الأمر أسهل لأنه سيصبح عادة."

ماذا يأكل؟



يأخذ رونالدو نظامه الغذائي على محمل الجد.، حيث يقول: "يجب أن يقترن التمرين الجيد بنظام غذائي جيد". "أتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين، مع الكثير من الكربوهيدرات والفواكه والخضروات، وأتجنب الأطعمة السكرية."

الدولي البرتغالي لديه اختصاصي تغذية يعمل معه منذ أيامه في ريال مدريد، حيث كان يأكل ست وجبات صغيرة في اليوم - أو واحدة كل ثلاث إلى أربع ساعات.

ماذا يشرب؟

يؤكد رونالدو أن إحدى التضحيات التي يقدمها للحفاظ على جسده في حالة جيدة هي تجنب الكحول والمشروبات الغازية.

منذ عدة ايام احتل اسمه عنوانين الصحف حين أزاح المشروبات الغازية، وحث الناس على "شرب الماء" بدلاً من ذلك.

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