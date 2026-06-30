من الصعب ألا تستمتع برد فعل باولو ديبالا عند وصول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018.

أرسل الأرجنتيني رسالة إلى مجموعة الفريق على الواتساب، قائلاً "عذرًا مير (ميراليم بيانيتش)، لكنني لا أعتقد أنك ستتولى تنفيذ العديد من الضربات الحرة هذا العام."

لم يكن ديبالا يتحدث عن نفسه بكل تأكيد، بل عن كريستيانو الذي كان المسدد الأول للضربات الحرة مع الأندية السابقة، وبالتالي سيأخذ المهمة من بيانيتش كلما كانت هناك ركلة حرة من مسافة قريبة.

قال زميل ميسي في منتخب الأرجنتين لصحيفة جازيتا ديلو سبورت في أكتوبر 2019 "كنا نعرف كيف تسير الأمور.. يقف رونالدو بينما نحن نقف دون أي دور وكأننا فقط يتم تصورينا بفلاشات الكاميرات".

لم يكن لدى ديبالا أو بيانيتش أي مشكلة في أن يكون كريستيانو رونالدو المسدد الأول للركلات الحرة، وقد أشاد كلاهما مرارًا وتكرارًا ببراعة صاروخ ماديرا في تنفيذها.

لكن هناك من يؤمن بوجود لاعب أكثر براعة من رونالدو في تنفيذ الضربات الحرة وتسجيلها، إنه ليونيل ميسي الذي يوضع دائمًا في مقارنة مع الدون والعكس في كل شيء حتى ولو كان خارج كرة القدم.

لن نستطيع معرفة من الأبرع منهما إلا بلغة الأرقام، والتي ستجيب بطريقتها عن سؤالٍ صعب، ألا وهو من الأفضل في تنفيذ الضربات الثابتة؟ هل هو لاعب باريس سان جيرمان ميسي؟ أم نجم النصر الحالي كريستيانو رونالدو؟

من الأكثر تسجيلاً من ركلات حرة .. رونالدو أم ميسي؟

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سجل صاروخ ماديرا 32 ركلة حرة خلال مواسمه التسعة في ريال مدريد بين عامي 2009 و 2018 - ويتفوق عليه البرغوث بهدف واحد، وإن كان ذلك من محاولات أكثر بقليل (444 لرونالدو إلى 419 لميسي) - لكن معدل تسجيله للأهداف منها انخفض بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

فكريستيانو سجل 5 أهداف من ضربات حرة منذ صيف 2018، بما في ذلك ضربته الرائعة ضد إسبانيا في كأس العالم 2018، ولكن في مواسمه الأخيرة، تراجع مستوى الدون في التسجيل من ركلات حرة.

على النقيض من ذلك، أصبح ليونيل ميسي أكثر فتكًا من الضربات الحرة. فأكثر من نصف الأهداف التي أحرزها من الركلات الحرة جاءت في السنوات الأخيرة.

لقد تحول الأمر لسخرية من كريستيانو رونالدو، لدرجة أن البعض كان يتساءل عما إن كان صاروخ ماديرا يحصل على مكافأة لضرب جدار الخصم!

ربما كان رونالدو ملكًا قبل ذلك للركلات الحرة، لكنه الآن يفتقد تلك الميزة.

ميسي ورونالدو .. من الأكثر تسجيلاً للأهداف من ركلات حرة مع المنتخب والأندية؟