رونالدو إلى برشلونة وميسي قد يرحل .. هل نرى المستحيل يتحقق؟!

أخبار غير متوقعة ظهرت اليوم بشأن ميسي ورونالدو

بمجرد بداية فترة الانتقالات ولا تتوقف الأخبار عن إبهارنا دائمًا بمعلومات غير متوقعة أو نهاية فترة أسطورة مع فريقه لم ينتظرها أحد.

خروج سيرخيو راموس من ريال مدريد وتعاقد برشلونة مع سيرخيو أجويرو، ومن قبل كانت صدمة رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 وفي الصيف الماضي كان قرار ليونيل ميسي بمغادرة البلوجرانا قبل أن يتراجع في حواره مع جول عن قراره.

وفي الصيف الحالي وبالنسبة لبرشلونة تردد خبر مثير للاهتمام يتعلق بمحاولة جوان لابورتا إتمام التعاقد مع كريستيانو رونالدو من يوفنتوس ليجتمع مع ليونيل ميسي في برشلونة، لكن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، خرج ليؤكد أنّ البلوجرانا قد يخسر البرغوث ولن يتمكن من تجديد عقده!

تيباس: برشلونة قد يخسر ليونيل ميسي

حذّر خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، إدارة برشلونة من إمكانية خسارة أسطورة الفريق ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة.

ميسي لديه عقد ينتهي بنهاية الشهر الجاري ولم يوقع على عقده الجديد بعد، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أنّه قد يجدد يوم الخميس المقبل في ذكرى ميلاده.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "برشلونة تجاوز الحد الأدنى المسموح به في الرواتب، أتمنى بقاء ميسي في الدوري الإسباني ولكن لا أعتقد أنّ الفريق قادر على تمديد عقده إن لم يخفض سقف الرواتب".

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قدأكد في وقت سابق أنّ ميسي مستعد للتوقيع على عقده الجديد وأنّه متفائل بالتجديد في أقرب وقت ممكن.

لابورتا يحلم بالجمع بين ميسي ورونالدو في فريق واحد

وكشف خافيير ماتايانس، الصحفي بجريدة آس الإسبانية، أنّ لابورتا يحلم بإتمام التعاقد مع كريستيانو رونالدو ليكون هجوم الفريق مكونًا من صاروخ ماديرا وكذلك ليونيل ميسي.

وأوضح أنّ رئيس النادي الكتالوني كان يرغب في ضم رونالدو منذ سنوات وخلال فترته الأولى، ولا يزال حلمه بوجود ميسي ورونالدو في فريق واحد قائمًا.

وأشار إلى أنّ برشلونة قد يعرض أنطوان جريزمان وفيليبي كوتينيو وسيرجي روبيرتو للبيع لأجل توفير المبلغ الذي يجعله قادرًا على ضم رونالدو وتجديد عقد ميسي دون الإخلال بالميزانية.

الصحفي أشار إلى أنّ لابورتا عرض الفكرة على أعضاء مجلس الإدارة وتحمس لها الجميع ولكن هناك صعوبات كبيرة لتحقيق الأمر، بيد أنّ عودة صاروخ ماديرا لليجا واللعب بجوار ميسي قد يكون دعاية كبيرة للدوري الإسباني وقفزة كبيرة لصالح البطولة.

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