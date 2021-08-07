بطولة السوبر ليج تعود للحياة في برشلونة

السوبر ليج لم تنته واجتماع جديد لإحياء الفكرة في برشلونة.

يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لن يتخلص بسهولة من فكرة بطولة السوبر ليج.

الثلاثي الذي ما زال متمسكًا بالبطولة "ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة" ربما سيتخذ خطوة جديدة لإحياء المشروع.

ما الجديد في مشروع السوبر ليج؟

انتشرت صورًا لأندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، وفلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، بعدما حطا الرحال في مدينة برشلونة.

وصول رئيس الناديين إلى برشلونة قيل لعقد اجتماع مع جوان لابورتا، رئيس برشلونة.

التقارير تقول إن الاجتماع ربما لإحياء فكرة بطولة السوبر ليج.

لماذا تجتمع الاندية الثلاث الآن؟

قبل أسبوع تقريبًا أعلنت الاندية الثلاثة حصولها على حكم من محكمة مدريد يعزز موقفهم ويسقط أي عقوبة من قِبل الاتحاد الأوروبي ضدهم بسبب السوبر ليج.

واعتبرت الأندية القرار بمثابة انتصار لهم على يويفا.

ما السوبر ليج؟

بطولة السوبر ليج أطلقتها 12 ناديًا أوروبيًا في أبريل الماضي.

هاجمت الاتحادات الوطنية والقارية البطولة قبل أن تنسحب 9 أندية تحت الضغط فيما واصل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس المشوار ضد يويفا وأكدوا قانونية الإجراءات.

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