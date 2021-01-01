ما هو دوري السوبر الأوروبي؟ شكل المسابقة والأندية المشاركة والعقوبات المتوقعة

تعرف على كل ما يخص بطولة دوري السوبر الأوروبي من شكل المسابقة وما هي الأندية المتوقع أن تشارك فيه، وما هي العقوبات التي ستفرضها الاتحادات المحلية؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالأنباء المنتشرة عن إمكانية إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة كبار الأندية الأوروبية، وما يمكن أن يخلفه من آثار مدمرة على عالم كرة القدم عمومًا.

وكان من المفترض أن يُعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا يوم الإثنين، لكن الأنباء التي تواترت حول بطولة دوري السوبر الأوروبي يوم الأحد تسببت في قلاقل وأزمات حقيقية مبكرًا.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا كل ما يخص فكرة دوري السوبر الأوروبي وكيف سيؤثر على الكرة وما هي الأندية المشاركة.

كم عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي؟

وفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن المسابقة الجديدة سوف تُلعب بمشاركة 20 فريقًا، 15 منهم بتصنيف "المؤسس" و 5 آخرين يشاركون بالدعوة.

الأندية التي سيتم دعوتها ستُدعى على أساس الأداء الموسمي لها في بطولاتها المحلية، وحتى الآن لا يُعرف كيف سيتم اختيارهم أو دعوتهم بشكل عام.

ما هو شكل بطولة دوري السوبر الأوروبي؟

بحسب المعلن أيضًا، فإن العشرين فريقًا المشاركين في دوري السوبر الأوروبي سوف يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الواحدة تضم 10.

سيتأهل الأربعة فرق الأوائل في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن يكون هو ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، مع مباراة نهائية واحدة، تمامًا كدوري أبطال أوروبا.

ما هي الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي؟

6 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ستشارك في دوري السوبر الأوروبي وهم: مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، آرسنال، ليفربول.

في المقابل، ستشارك 3 أندية من الدوري الإسباني وهي: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة.

كما ستشارك 3 أندية أخرى من الدوري الإيطالي وهي: يوفنتوس، ميلان، إنتر.

كان من المفترض أن يتواجد بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان أيضًا، غير أنه وحتى الآن رفضت الأندية الألمانية والفرنسية الانخراط في البطولة.

هكذا، يصبح 12 فريقًا مؤسسًا للبطولة وجودهم جميعًا مؤكد من أصل العشرين المتوقعين.

ما هي العقوبات المتوقعة على الفرق واللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عقوبات رادعة ستكون ضد كل الأندية التي ستشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي، وكذلك فلم يسلم اللاعبون من تلك العقوبات.

ووفقًا لما جاء في بيان اليويفا "سيتم منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

كما سبق وأن أعلن الاتحاد الأوروبي من قبل أن الأمر قد يصل إلى حرمان اللاعبين من التواجد في أهم البطولات على الإطلاق، كأس العالم.

ويُشار هنا إلى أن الاتحاد الإنجليزي والإسباني والإيطالي وكذلك روابط تلك الدوريات الثلاثة قد أخرجت بيانات دعم للاتحاد الأوروبي ورفضوا جميعًا فكرة دوري السوبر الأوروبي.