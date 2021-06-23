ميلان يتحرك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين من صفوف تشيلسي، أبرزهم حكيم زياش.

يخطط نادي ميلان الإيطالي للتحرك بشكل سريع في سوق الانتقالات الصيفية، وتدعيم صفوفه بأفضل صورة ممكنة، ويضع عينيه على ثلاثة لاعبين من نادي تشيلسي الإنجليزي، أبرزهم لاعب الوسط المغربي حكيم زياش.

وأنهى ميلان موسم 2020-2021 في وصافة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي، ليعود من جديد إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد سبع سنوات من الغياب عن البطولة الأكبر للأندية على مستوى العالم.

ولضمان أن تكون مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا بعد غياب ناجحة، ولتعزيز مكانته في الدوري الإيطالي، فإن ميلان يتحرك لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات الممكنة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فإن ميلان يريد التعاقد مع ثلاثة لاعبين من صفوف نادي تشيلسي هم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، ولاعب الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو، بالإضافة إلى المغربي الدولي حكيم زياش.

وتوصل ميلان بالفعل إلى اتفاق على الشروط الشخصية مع جيرو، لكن تشيلسي قام بتفعيل بند في عقده مع الفرنسي الدولي يتيح له التجديد التلقائي حتى يونيو 2022.

ميلان مستعد فقط للتعاقد مع جيرو كلاعب حر، ولكن قد تكون هناك طرق أخرى للتغلب على هذا الأمر.

ووفقًا للإيطالي جايانلوكا دي مارزيو، خبير الانتقالات، فإن المحادثات بين ميلان وتشيلسي قد تتضمن صفقة ثلاثية ضخمة، تنقل زياش وباكايوكو وجيرو إلى "الروسونيري".

كيف يمكن أن يتعاقد ميلان مع زياش؟

يعتبر زياش الهدف الأصعب بين اللاعبين الثلاثة، لذلك من المحتمل كما أشار دي مارزيو أن يحصل عليه ميلان على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم المقبل.

وانضم حكيم زياش إلى صفوف تشيلسي في الموسم الماضي قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وساهم بتسجيل ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال 40 مباراة بقميص "البلوز".

ويمكن أن يستفيد زياش من فترة إعارته في ميلان، خاصة وأن "الروسونيري" يخوض منافسات الموسم المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يجعل المغربي يفكر في خيار اللعب في "سان سيرو".

أما فيما يخص باكايوكو، فستكون هذه عودة من جديد إلى ميلان بعدما قضى موسم 2018-2019 معارًا إلى "الروسونيري"، كما أمضى موسم 2020-2021 معارًا أيضًا في إيطاليا لكن في صفوف نابولي، والذي لم يرغب في جعل الانتقال دائمًا.

ويمتد عقد باكايوكو مع تشيلسي حتى يونيو 2022، لذلك سيكون متاحًا في سوق الانتقالات مقابل قيمة منخفضة.

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