بسبب نيمار؟ قواعد وعقوبات صارمة في "باريس الجديد"!
حقبة جديدة يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاستقبالها، بعد قدوم كريستوف جالتييه كمدرب للفريق برفقة المدير الرياضي لويس كامبوس.
وأعلن باريس عن رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو وقدوم مدرب نيس السابق، بعد فترة من التخبطات عاشها النادي الفرنسي خلال الموسم الماضي.
وعلى حد تعبير ناصر الخليفي رئيس النادي، فإن قدوم جالتييه سيكون بمثابة بداية العهد الجديد في العاصمة الفرنسية، ويبدو أن هذه التصريحات سيتم تطبيقها على أرض الواقع.
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كيف يبدو باريس الجديد؟
صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن جالتييه وكامبوس سيحرصان على فرض حالة من الالتزام والانضباط داخل النادي بشكل غير مسبوق.
وجاءت الخطوة الأولى بتقديم إجازات كل من ليونيل ميسي ونيمار وكيلور نافاس المقررة حتى 11 يوليو من أجل العودة إلى تدريبات الفريق.
وكما شدد جالتييه خلال المؤتمر الصحفي الأول له، فإنه من المتوقع عودة جميع اللاعبين إلى العمل بشكل مبكر، مع شعوره بالسعادة بالتزام الكل بهذا القرار.
باريس فوق الجميع
ومن العبارات الهامة التي قالها المدرب الجديد لباريس، كانت بأنه لا يوجد لاعب فوق النادي، في رسالة واضحة للعديد من النجوم الكبار بالفريق.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن جالتييه اتفق مع كامبوس، على تطبيق عقوبات صارمة على أي لاعب لا يلتزم بقواعد السلوك والانضباط أثناء الجولة التحضيرية للنادي في اليابان من 17 إلى 25 يوليو الجاري.
وأوضحت أن هذه المعايير لم تكن موجودة في عهد بوتشيتينو وليوناردو المدير الرياضي السابق، وهي الحقبة التي شهدت عدم التزام بعض اللاعبين أبرزهم البرازيلي نيمار.
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