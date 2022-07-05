سون: استمتعت بدموع الألمان في كأس العالم 2018

النجم الكوري أراد الانتقام

كشف سون هيونج مين جناح نادي توتنهام الإنجليزي، عن تعرضه للعنصرية خلال تواجده بالدوري الألماني ببداية مسيرته مع هامبورج، مما جعله يرغب في الانتقام على طريقته الخاصة.

صاحب الـ29 سنة تدرج بفرق الشباب مع هامبورج ولعب بالفريق الأول، قبل انضمامه إلى ليفركوزن في 2013 ومنه إلى توتنهام في 2015 ليصبح من أفضل اللاعبين بمركزه في أوروبا.

ولكن تجربة سون كانت صعبة في ألمانيا، حيث عانى من عنصرية مستمرة هناك، مما جعله سعيدًا بالتغلب على المانشافت مع كوريا الجنوبية في كأس العالم 2018.

وقال نجم توتنهام في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية:"انتقلت إلى ألمانيا عندما كنت صغيرًا ومررت بالعديد من اللحظات الصعبة التي لا يمكن تصورها، حيث واجهت الكثير من العنصرية بدرجة جعلتني أتمنى الانتقام يومًا ما".

ألمانيا كانت حاملة اللقب في كأس العالم روسيا 2018، لكن الهزيمة الصادمة من كوريا بدور المجموعات جعلتها تحتل المركز الأخير بالمجموعة لتودع البطولة، وسون ساهم في هذه الصدمة بتسجيله الهدف الثاني لبلاده بالوقت بدل الضائع وسط حالة من البكاء للمشجعين الألمان.

Son Heung-min is the dream player for Antonio Conte 💙 pic.twitter.com/KIKh6e3P7y — ESPN UK (@ESPNUK) July 5, 2022

وواصل نجم توتنهام حديثه:"عندما يبكي الناس كنت أرغب دائمًا في مواساتهم وعناقهم، ولكن مشاهدة الألمان يبكون جعلتني أؤمن بقدرتي على الانتقام بالطريقة التي أحبها".

جدير بالذكر أن النجم الحاصل مؤخرًا على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بالمشاركة مع محمد صلاح نجم ليفربول، سبق أن تعرض لواقعة عنصرية في 2015، عندما تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص يشتبه في قيامهم بتوجيه إساءات عنصرية لسون على موقع تويتر.

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