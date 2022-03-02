بسبب صمتهم على ما يحدث في بلادهم.. هجوم أوكراني على اللاعبين الروس

وجه الأوكراني فيتالي ميكولينكو لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي الانتقادات إلى اللاعبين الروسيين بسبب صمتهم إزاء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

ورغم الدعم المتزايد لأوكرانيا، أبدى ميكولينكو حالة من الغضب إزاء عدم مشاركة لاعبي المنتخب الروسي في هذا الدعم.

وقال ميكولينكو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" لأرتيم دزيوبا قائد المنتخب الروسي:"في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت مع زملائك في فريق كرة القدم، هناك مدنيون سلميون يقتلون في أوكرانيا".

وكان المدافع الأوكراني ميكولينكو، الذي انضم إلى إيفرتون من دينامو كييف الأوكراني في يناير الماضي، قد عانق مواطنه أولكسندر زينتشينكو لاعب مانشستر سيتي قبل بدء مباراة الفريقين مطلع هذا الأسبوع، في الوقت الذي ينصب فيه تركيز عالم كرة القدم على الأزمة التي تواجهها أوكرانيا.

ولم يقتصر الأمر على ميكولينكو فقط بل شاركه الأوكراني أندري يارمولينكو لاعب وست هام الرأي ووجه هو الآخر انتقادات لأرتيم دزيوبا قائد المنتخب الروسي وزملائه في المنتخب.

وخرج يارمولينكو في بث مباشر يستنكر فيه الصمت الذي يلازم لاعبو المنتخب الروسي في كل مكان في ظل الأزمة التي تواجهها أوكرانيا.

وجاءت تلك الرسائل بعد يوم واحد من قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" بفرض الإيقاف على مشاركة المنتخبات والفرق الروسية في جميع مسابقاتهما.

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