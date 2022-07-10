برشلونة يُلبي طلبات بايرن ميونخ لضم ليفاندوفسكي!

المحاولة الرابعة لبرشلونة من أجل ضم ليفاندوفسكي

يُصر برشلونة على التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بأي ثمن لتدعيم هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ليفاندوفسكي أعلن بشكل علني رغبته في الرحيل عن النادي الألماني والانتقال إلى برشلونة، خلال الانتقالات الجارية، وتحرك النادي الإسباني للتعاقد مع اللاعب من خلال إرسال ثلاث عروض لكنها قوبلت بالرفض جميعًا.

بايرن ميونخ مصر على بقاء اللاعب حتى نهاية عقده والممتدد حتى صيف 2023.

عرض جديد من برشلونة لضم ليفاندوفسكي

وأفاد موقع "SPORT1" الألماني، أن برشلونة يستعد لتقديم عرض رابع إلى بايرن ميونخ من أجل ضم ليفاندوفسكي.

البرسا قدم عرض أول ب30 مليون يورو، ثم عرض ب32 مليون، وآخر عرض جاء ب40 مليون يورو لكن جميع العرض تم رفضها من قبل البايرن.

العرض الثالث والأخير حتى الآن يتألف من مبلغ ثابت قدره 40 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت تصل إلى 10 ملايين يورو لكنه لم يكن مقنع للنادي البافاري.

وأشار التقرير أن العرض القادم سيصل إلى 50 مليون يورو وهو السعر الذي حدده بايرن ميونخ للموافقة على بيع لاعبه.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم السبت الماضي أن ليفاندوفسكي يظل الخيار الأول لفريق باريس سان جيرمان، على الرغم من أن النادي الباريسي يدرك أن البولندي يريد الذهاب إلى برشلونة، لكنهم على أمل فشل الصفقة للانقضاض على المهاجم البولندي ومحاولة إقناعه بارتداء قميص نادي العاصمة الفرنسية.

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى بايرن ميونخ قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر في 2014 ولعب 375 مباراة، وسجل 344 هدفًا، وصنع 72 آخرين.

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