بعقد طويل الأمد .. فينيسيوس يُجدد عقده مع ريال مدريد

ريال مدريد يحافظ على خدمات فينيسيوس بعقد طويل الأمد

يقترب ريال مدريد من الحفاظ على نجمه فينيسيوس جونيور بعد تألقه في الموسم الماضي، ومساهمته الكبيرة في تحقيق الفريق لبطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور قدم موسمًا رائعًا مع بطل إسبانيا وأوروبا، واختتم الموسم بهدف الانتصار على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لتكتب أقدامه المجد الأوروبي ال14 للفريق الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في العالم.

ريال مدريد توصل إلى اتفاق شفهي مع الجناح البرازيلي لتجديد عقده خلال الشهر الماضي، وكانت التقارير أفادت حينها أن عقده الجديد سيكون حتى 2027 أو 2028.

فينيسيوس يجدد تعاقده مع ريال مدريد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف، أن فينيسيوس وقع على عقود تجديد عقده مع ريال مدريد، لكن النادي ينتظر الوقت المناسب للإعلان الرسمي.

وكتب الصحفي الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الصفقة الجديدة ستكون سارية حتى عام 2027، كما أراد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد".

وأضاف: "سيقرر النادي أفضل لحظة للإعلان عن ذلك لكنه وقع الآن".

Real Madrid update: Vinícius Júnior has signed the new contract! It’s now done after verbal agreement revealed last month. 🚨⚪️ #RealMadrid



New deal will be valid until 2027, as Florentino Pérez wanted.



The club will decide the best moment to announce it - but it’s now signed. pic.twitter.com/thJLxToci4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022

الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لعب الموسم الماضي 52 مباراة، وسجل 22 هدف، ولديه 20 تمريرة حاسمة.

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