بعقد طويل الأمد .. فينيسيوس يُجدد عقده مع ريال مدريد
يقترب ريال مدريد من الحفاظ على نجمه فينيسيوس جونيور بعد تألقه في الموسم الماضي، ومساهمته الكبيرة في تحقيق الفريق لبطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
فينيسيوس جونيور قدم موسمًا رائعًا مع بطل إسبانيا وأوروبا، واختتم الموسم بهدف الانتصار على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لتكتب أقدامه المجد الأوروبي ال14 للفريق الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في العالم.
ريال مدريد توصل إلى اتفاق شفهي مع الجناح البرازيلي لتجديد عقده خلال الشهر الماضي، وكانت التقارير أفادت حينها أن عقده الجديد سيكون حتى 2027 أو 2028.
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فينيسيوس يجدد تعاقده مع ريال مدريد
كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف، أن فينيسيوس وقع على عقود تجديد عقده مع ريال مدريد، لكن النادي ينتظر الوقت المناسب للإعلان الرسمي.
وكتب الصحفي الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الصفقة الجديدة ستكون سارية حتى عام 2027، كما أراد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد".
وأضاف: "سيقرر النادي أفضل لحظة للإعلان عن ذلك لكنه وقع الآن".
الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لعب الموسم الماضي 52 مباراة، وسجل 22 هدف، ولديه 20 تمريرة حاسمة.
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