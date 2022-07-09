كلوب: رسالة صلاح كانت واضحة والخسارة من ريال مدريد أقل مشاكلي!

الرسالة كانت واضحة من النجم المصري

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إنه كان يعلم دائمًا أن محمد صلاح نجم الفريق سيوقع على عقد جديد مع النادي الإنجليزي.

تجديد صلاح كان أحد أهم الموضوعات الساخنة في سوق الانتقالات الحالي بالنسبة لليفربول، حيث كان يدخل في العقد الأخير من عقده مع الريدز.

وبعد سلسلة من التكهنات حول إمكانية رحيله هذا الصيف، أو مغادرة الفريق بالمجان بعد نهاية عقده، أعلن اللاعب عن الاستمرار في أنفيلد حتى 2025.

وقال كلوب عن تجديد صلاح للموقع الرسمي لليفربول:"كنت أعلم أن ذلك سيحدث، وكان من الواضح دائمًا أن صلاح يريد البقاء وهذه كانت رسالته".

وأضاف:"تحدثت معه بوضوح عن هذا الأمر وقال لي بوضوح أنه أريد البقاء، ولكنه عقد مهم ويجب الالتفات إلى بعض الأشياء الهامة وهذه العملية ستحتاج إلى وقت".

وأوضح:"لا يمكننا دائمًا تلبية كل التوقعات من العالم الخارجي، هناك عقد أوشك على الانتهاء وكان يجب علينا حل الأمر الآن، احتجنا لبعض الوقت، ولكن من الواضح أننا نتمتع بالخبرة الكافية للتعامل مع هذه الأشياء".

On @VirgilvDijk's birthday, it's only right we look back at this ice cold penalty 🥶 pic.twitter.com/c3PmL8oJmE — Liverpool FC (@LFC) July 8, 2022

وتابع:"إنه سعيد للغاية لأنه قام بتمديد وقته هنا ونحن سعداء بتواجده معنا كلاعب من الطراز العالمي، لو كان بفريق آخر وأردنا التعاقد معه فهذا غير ممكن إلى حد كبير بسبب أرقامه المبهرة، لكنه لاعبنا ويريد البقاء معنا".

وأما عن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد:"الخسارة كانت أقل مشكلة بالنسبة لي في هذه المباراة، كانت هناك مشاهد قتال ضخمة خارج الملعب والتنظيم لم يكن جيدًا، وسمعنا أيضًا العديد من الأكاذيب التي خرجت بعد اللقاء".

وسجل صلاح 31 هدفًا في 49 مباراة مع ليفربول الماضي بجميع البطولات، ويطمح في مواصلة أرقامه المبهرة مع الريدز بجوار الوافد الجديد داروين نونيز والكولومبي لويس دياز، بعد رحيل النجم السنغالي ساديو ماني عن الريدز منتقلًا إلى بايرن ميونخ.

اقرأ أيضًا ..