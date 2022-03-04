برشلونة يخطف جوهرة من ريال مدريد بتوصية تشافي!

اقترب نادي برشلونة الإسباني، من حسم صفقة جديدة قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالتعاقد مع أحد أهم المواهب الإسبانية.

ويأتي ذلك بعدما اتفق برشلونة مع بابلو توري صانع ألعاب ريسينج سانتاندر الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النادي الكتالوني يحاول التفاوض مع ريسينج من أجل تخفيض الشرط الجزائي بعقد اللاعب والذي يصل إلى 10 ملايين يورو.

وأوضحت أن الصفقة جاءت من توصية تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، الذي يؤمن أن الشباب سيكون الرهان الأهم في مشروعه مع النادي.

ويطمح تشافي في إضافة جوهرة جديدة إلى مواهب برشلونة التي تضم بيدري ونيكو جونزاليس وجافي نحو مستقبل يعتمد على المواهب الصغيرة.

والفكرة التي يمتلكها مدرب الفريق الكتالوني لتوري، هي انضمامه إلى الفريق الثاني، ليكون قادرًا على التأقلم مع أجواء برشلونة قبل تصعيده إلى الفريق الأول.

ويتفوق بذلك برشلونة على الثنائي ريال مدريد وريال سوسييداد، حيث حاول كل منهما التعاقد مع اللاعب في الماضي.

يذكر أن توري يبلغ من العمر 18 سنة، ويلعب بمركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، وسبق أن لعب لمنتخب إسبانيا تحت 19 سنة، وسجل 6 أهداف وصنع 7 في 23 مباراة مع ريسينج هذا الموسم.

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