صلاح : الكرة الذهبية صدمتني واختيارات فيفا معاييرها مجهولة

تحدث لاعب ليفربول محمد صلاح عبر قناة "DMC" المصرية عن استعجابه من نتائج الكرة الذهبية في وقت سابق.

وكان صلاح قد حصل على المركز السابع في ترتيب أفضل اللاعبين في عام 2021، وهو ما لم يعتقد صلاح أنه صحيح.

كما تحدث أسطورة الكرة المصرية عن تدرجه في الكرة الأوروبية، وحلمه بالوصول إلى المكانة التي يحظى بها الآن والتعلم من أخطاء الآخرين.

ماذا قال صلاح؟

تحدث صلاح عن المكانة التي وضع فيها الكرة المصرية الآن حيث قال:"إذا عدنا بالزمن عشر سنوات، وتسائلنا هل من الممكن أن يأتي لاعبا مصريًا ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم كانت الإجابة ستكون لا، ولكن الآن سيكون الأمر مختلف".

وعن الصعوبات التي تعرض لها عند تواجده في سويسرا أضاف: "عندما ذهبت إلى سويسرا كانت لدي مشكلة في البداية بسبب اللغة، وتساءلت هل أعود إلى مصر بعد شهرين مثلما فعل ذلك أكثر من شخص أم استمر؟".

وواصل: "الناس لا تستطيع أن تدرك لأي درجة أكون سعيد وأنا قادم من أجل اللعب مع المنتخب، شرف بالنسبة لي أن أرتدي قميص بلادي".

وعن أهم مباراة لعبها الدولي المصري قال: "أهم مباراة لعبتها في حياتي كانت مباراة التأهل لكأس العالم 2018، سعادتي بعد هدف الفوز لا توصف".

وعن عدم اختياره في التشكيل المثالي لجوائز الفيفا قال: "لا أشعر بنظرية المؤامرة، لكن ربما تكون هناك اختيارات غير دقيقة، وهناك دول كثيرة بعيد عن الكرة لا أعرف اختياراتهم تكون بناءً على ماذا".

وتابع: "ليس لدي شعور بأن هناك شيء شخصي ضدي بالتحديد في اختيارات الفيفا، لكن هذا هو الواقع الذي نتعامل معه".

وعن نتائج الكرة الذهبية ووقوعه في المركز السابع أضاف صلاح: "صدمتني، ولكن لا شيء يمكنني قوله، لم يكن هناك في العالم من يتوقع أني سأكون السابع، لكن هذا ما حدث".

جدير بالذكر أن صلاح يستعد مع فريقه ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت في الجولة ال 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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