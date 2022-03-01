برشلونة يقترب من الوصول إلى "معجزة" مع ديمبيلي

أعاد نادي برشلونة الإسباني، مرة أخرى، فتح ملف استمرار الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بصفوف الفريق لفترة أطول.

العقد الحالي لديمبيلي ينتهي الصيف المقبل، ولم يتم الاتفاق حتى الآن حول التوقيع على عقد جديد مع النادي.

الأمور توترت خلال شهر يناير الماضي، بسبب مطالب اللاعب المادية، ومعارضته لفكرة الرحيل في الميركاتو الشتوي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى تغير في علاقة الجناح الفرنسي بالنادي، بعد تدخل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

ويأتي ذلك بشعور اللاعب بامتنان شديد من موقف تشافي تجاهه، لأنه سمح له باللعب مرة أخرى بعد التهديدات بتركه في المدرجات.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة طلب التحدث مع وكيل اللاعب مرة أخرى، وسحب طلباته بالحصول على مكافأة توقيع ضخمة، لأن هذا المسار مستحيل على النادي تحقيقه.

ومن المقرر أن يعرض النادي على اللاعب التجديد لفترة قصيرة لمدة عامين كحد أقصى، حتى يشعر براحة أكبر للاستمرار لفترة أطول.

وبالنسبة لوكيل ديمبيلي فقد سافر إلى برشلونة مؤخرًا تحت ضغط من اللاعب نفسه، لإعادة تصحيح الأوضاع مرة أخرى وفتح مسار تفاوضي جديد مع النادي.

وأما بالنسبة لتشافي فإن المدرب الشاب يصر على بقاء ديمبيلي، بسبب إيمانه بموهبته وقدرته على مساعدة المشروع الرياضي الحالي للنادي.

وسيكون الأمر متروكًا لديمبيلي لاتخاذ خطوة لإجبار وكيله على خفض مطالبه المادية، ووقتها ستحدث المعجزة ويوقع اللاعب على العقد الجديد.

يذكر أن صاحب الـ24 سنة شارك في 16 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وقام بصناعة 5 أهداف.

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