برشلونة يحدد موعد تقديم جريزمان لاعبًا للفريق

صفقة جريزمان باتت وشيكة الحدوث

حسم برشلونة صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، ويستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده محددًا موعد تقديمه لاعبًا للنادي الكتالوني.

برشلونة حاول التفاوض مع الروخي بلانكوس للتعاقد مع اللاعب وتسديد المبلغ على أقساط ولكن إدارة الفريق المدريدي رفضت.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ برشلونة قرر الاتفاق مع عدد من البنوك على قروض يصل مجموعها إلى 120 مليون يورو لأجل دفع قيمة الشرط الجزائي وجلب جريزمان.

وأوضحت أنّ النادي الكتالوني حدد يوم السبت المقبل، 13 يوليو، موعدًا لتقديم صاحب الـ 28 عامًا للجمهور قبل التحاقه بمعسكر الفريق.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني لا يزال يرغب في استعادة نيمار من باريس سان جيرمان ووضع سقفًا للصفقة يصل إلى 200 مليون يورو.

جريزمان رفض حضور تدريبات أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي وتم توقيع غرامة مالية عليه.