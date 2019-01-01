جريزمان ينفذ تهديده ويغيب عن معسكر أتلتيكو مدريد

أنطوان جريزمان يتغيب عن انطلاق المعسكر التحضيري الخاص بأتلتيكو مدريد والموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تغيب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن المعسكر انطلاق معسكر تحضيرات أتلتيكو مدريد الذي بدأ اليوم استعدادًا للموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث لم يظهر اللاعب في تجمع اللاعبين الذي تم قبل قليل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان اللاعب قد هدد إدارة النادي بالابتعاد عن التدريبات والغياب عن فترة التحضير للموسم الجديد، بعدما طلبوا منه الانضمام لهم.

ماذا يحدث لجريزمان لو غاب عن معسكر أتلتيكو مدريد؟

وتشهد العلاقات بين أتلتيكو مدريد واللاعب توترًا كبيرًا في الفترة الأخيرة عقب أن رفضت إدارة الروخي بلانكوس رحيله لبرشلونة مقابل ١٢٠ مليون يورو.

ويستطيع برشلونة الحصول على خدمات اللاعب بنفس المبلغ لكن سيكون عليه دفعه بشكل فوري كقيمة للشرط الجزائي في عقده مع الفريق العاصمي.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يستطيع أن يوقف اللاعب لفترة تتراوح بين يومين وشهر حسب فترة غيابه عن تدريبات النادي، وتغريمة ما بين ٧ لـ ٢٥٪ من راتبه الشهري.

📍ريو دي جانيرو



حماس كبير للجمهور البرازيلي قبل مواجهة بيرو في نهائي كوبا أمريكا 🇧🇷🙌



ميسي حاضر بالطبع حتى وإن لم يتواجد المنتخب الأرجنتيني في النهائي 😅 pic.twitter.com/cSuyxPC3Tm

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ يوليو ٢٠١٩