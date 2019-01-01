أتليتكو مدريد يوجه تهمة "عدم الاحترام" لبرشلونة وجريزمان

أتليتكو مدريد يصدر بيانًا للرد على رئيس برشلونة

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

تفاعل نادي أتليتكو مدريد سريعًا مع التصريحات التي أدلى بها رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، مساء اليوم الجمعة، للكشف عن آخر مستجدات صفقة انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان من معقل الهنود الحمر إلى "كامب نو".

وفي مؤتمر تقديم الهولندي فرينكي دي يونج، اعترف بارتوميو ببدء المفاوضات بين مسؤولي النادي والأتليتي، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الأنيق الفرنسي.

وعلى الفور، أصدر النادي العاصمي بيانًا عبر موقعه الرسمي، منها لتأكيد المعلومة التي أدلى بها رئيس الخصم الكاتلوني، والأهم، الكشف عما فعله مسؤولي الكتلان مع جريزمان ووكيل أعماله، بخرق لوائح وقوانين الفيفا، بجانب عدم احترام نادي أتليتكو مدريد، وذلك بالتفاوض مع لاعبه في منتصف الموسم.

وبعد مقدمة طويلة عريضة عن المفاوضات وتأجيلها لعدم الاتفاق حول سعر البيع النهائي، جاء في البيان "من الواضح أن استجابة اتليتكو مدريد كانت سلبية، مع العلم بأن كل من جريزمان وبرشلونة لم يحترما أتليتكو مدريد ولا جماهيره".

وتابع البيان الصادم للبرسا وجماهيره "نتيجة لذلك. طلب أتليتكو مدريد من اللاعب ووكيلا أعماله ومحاميه أن يعود أنطوان جريزمان للتدريبات، للانتظام مع زملائه للاستعداد للموسم الجديد يوم الأحد المُقبل.

وفي الختام، استنكر البيان سلوك برشلونة ولاعبهم، من باب أن عدم احترام الأتليتي أثر على فرصه في المنافسة على لقب الليجا مع برشلونة، وأيضًا في اللقاء المصيري ضد يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، كون المفاوضات بين الطرفين تمت في ذلك التوقيت.