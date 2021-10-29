"برشلونة سيحقق الثلاثية مع تشافي هذا الموسم"

حالة من التفاؤل رغم اهتزاز النتائج

يؤمن جوان جاسبارت الرئيس الأسبق لبرشلونة، أن النادي الكتالوني يمكنه الفوز بكأس ملك إسبانيا والدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

برشلونة يعاني بشكل واضح خلال هذا الموسم، وأقال مؤخرًا مدربه رونالد كومان بعد سلسلة من النتائج السيئة كان آخرها الخسارة من رايو فاليكانو الأربعاء الماضي بالدوري.

النادي لم يقم حتى الآن بالتعاقد مع مدرب جديد، واكتفى بالإعلان عن تعيين سيرجي بارخوان كمدير فني مؤقت، وسط أنباء حول قدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري بدلًا من كومان.

ومن جانبه قال جاسبارت لصحيفة "El Confidencial" الإسبانية:"سواء أحببنا ذلك أم لا، كرة القدم تسير على هذا النحو، من الأسهل طرد المدرب بدلًا من جميع اللاعبين".

وأضاف:"كومان كان لاعبًا رائعًا لبرشلونة وأقدره كذلك كمدرب وصديق لي، لو منحوه المزيد من الوقت لكان قام بعمل جيد".

وأما عن إمكانية وصول تشافي:"سيفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والكأس، لأنه لا يزال هناك الكثير من البطولات، لا يمكنك فعل أي شيء من غير التفاؤل".

وأوضح:"مع وضع النتائج في الاعتبار، هل كان من السابق لأوانه تولي بيب جوارديولا تدريب برشلونة؟ وكذلك لويس إنريكي؟ لماذا لن ينجح الأمر مع تشافي؟ لم تكن لديهما الخبرة لكنهما حققا النتائج المطلوبة، لذلك أتمنى كل التوفيق لتشافي الذي أظهر طموحه بشكل واضح الفترة الماضية برغبته في تدريب برشلونة".

يذكر أن برشلونة يحتل حاليًا المركز التاسع بجدول الدوري بـ15 نقطة، مقابل 24 نقطة لريال سوسييداد المتصدر، كما فاز في مباراة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا من أصل 3 مواجهات.

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