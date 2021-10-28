برشلونة يحاول تقليص خسائره من إقالة كومان عبر السد القطري!

أموال كثيرة..

كُلفة الاستغناء عن رونالد كومان ثقيلة على خزائن برشلونة، ولن تكون تكلفة التعاقد مع تشافي هيرنانديز لخلافته بالهينة أيضًا.

تراجع نتائج برشلونة وآخرها الهزيمة في الكلاسيكو ثم أمام رايو فاييكانو دفع إدارة جوان لابورتا للإغفال عن الأزمة الاقتصادية وإقالة كومان رغم كل الخسائر المالية المتوقعة.

بصورة مبدئية، سيتعين على النادي الكتالوني دفع 12 مليون يورو لكومان جراء هذه الإقالة، ويمكن التفاوض مع المدرب على تأجيله قليلًا.

أما استقدام تشافي لخلافته من السد القطري فسيكلف برشلونة أيضًا الكثير، فوفقًا لصحيفة "ماركا" الراتب الذي سيتقاضاه المدرب الشاب سيصل إلى 3 ملايين يورو سنويًا.

لا يمكن لبرشلونة أن يمنح تشافي أو غيره قيمة أكبر من ذلك بسبب الأزمة المالية الراهنة، وهذا ما يوضح أسباب تقلص قائمة المرشحين لخلافة كومان بهذا الشكل.

تشافي يعلق للمرة الأولى على أنباء برشلونة والسد يتحرك

وفي عقد تشافي مع السد شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل إلى برشلونة فقط نظير مليون يورو، والآن تحلم إدارة البرسا بألا تدفع هذا الرقم.

ستقوم إدارة لابورتا بعرض خوض مباراة ودية مع السد في قطر بدلًا من دفع هذه القيمة التي لا تتحملها خزائن النادي حاليًا، وستتفاوض بشكل عام لإيجاد حل لهذه القضية.

هكذا، يكون إجمالي ما كلفته إقالة كومان لبرشلونة 16 مليون يورو، 12 مليون سيدخلون جيبه الخاص، و3 إلى المدرب الجديد تشافي، ومليون يورو للسد لتخليه عن مدربه.

الجدير بالذكر أن تشافي لن يرحل عن السد قبل يوم 3 نوفمبر المقبل، عندما يلعب فريقه قمة دوري نجوم قطر مع الدحيل.