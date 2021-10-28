برشلونة يتخلص من صفقة كومان "الغريبة" في يناير

ستيرلينج قد ينضم في الميركاتو الشتوي

كانت صفقة غير مفهومة أجراها رونالد كومان في اللحظات الأخيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد رحيل أنطوان جريزمان.

لوك دي يونج، اللاعب الذي انتقل من إشبيلية على سبيل الإعارة، وحصل على الدعم الكامل من كومان، يبدو أنه سيلحق بمدربه الراحل عن النادي قريبًا.

جاء ذلك وفقًا لما أكدته صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن رغبة برشلونة في التخلي عن المهاجم الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضحت أن النادي يريد تعزيز هجومه في يناير، لذلك سيبعد يونج عن الفريق لإفساح الطريق أمام صفقة جديدة.

فكرة برشلونة مع استمرار كومان كانت بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم، ولكن مع القدوم المتوقع لتشافي هيرنانديز كمدرب جديد، لن تكون هناك فرصة لدي يونج.

دي يونج لا يمكنه اللعب بثلاثة أندية بشكل رسمي خلال موسم واحد، لكن اللاعب لم يظهر مع إشبيلية، لذلك يمكنه الذهاب على سبيل الإعارة لأي مكان آخر.

وأشارت "سبورت" إلى اهتمام نادي بشيكتاش التركي بالتعاقد مع دي يونج، في صفقة مؤقتة حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يوجه النادي الكتالوني أنظاره نحو رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي، لتدعيم هجوم الفريق بالميركاتو الشتوي.

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