جلسة حاسمة خلال أيام لحسم مصير ميسي

برشلونة يغلق الباب أمام فكرة رحيل النجم الأرجنتيني

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالاستمرار مع الفريق لفترة طويلة.

عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2021، وسط جدل مستمر حول مصير اللاعب، ومخاوف كبيرة من جماهير النادي بخسارته.

تقارير إسبانية نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كشفت عن قيام جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، بطلب الجلوس مع ميسي ووالده هذا الأسبوع من أجل حسم القضية بشكل نهائي.

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ووفقاً للصحيفة فإن قرار النادي بالجلوس مع ميسي بهذا التوقيت، يأتي بعد يوم 10 يونيو الجاري، وهو موعد انتهاء الشرط الذي يتيح للمهاجم المخضرم إنهاء عقده من جانب واحد للرحيل.

بارتوميو يرفض فكرة التخلي عن ميسي هذا العام، حيث من المقرر استمراره حتى الموسم المقبل مهما كانت نتيجة المفاوضات بين الطرفين.

ولكن هناك حالة كبيرة من الثقة لدى إدارة النادي، بالحفاظ على خدمات ميسي حتى عام 2023 على أقل تقدير، نظراً لأهميته الكبيرة للفريق وصعوبة تخيل برشلونة بدونه في الوقت الحالي.

خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني، تحدث بالفعل مع بارتوميو في أكثر من مناسبة، وسط تأكيدات من جانب برشلونة حول تمديد استمرار اللاعب لعدة سنوات.

ومن المتوقع أن تكون قيمة تجديد ميسي الذي يصل عمره 33 سنة في 24 يونيو، باهظة الثمن، نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب لبرشلونة، واحتمالية إنهاء مسيرته غير العادية مع النادي داخل جدران كامب نو.

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قيود السفر التي فرضها وباء فيروس كورونا، قد يُصعب من إمكانية جلوس والد ميسي مع بارتوميو قبل منتصف يوليو القادم، مما يعني إمكانية إجراء المقابلة عبر مكالمات الفيديو.

يذكر أن ميسي يعاني حالياً من إصابة طفيفة، ستبعده عن تدريبات برشلونة حتى يوم الإثنين القادم، تمهيداً لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى يوم السبت 13 يونيو الجاري.