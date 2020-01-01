في البرازيل .. نيمار بين المستحقين لمعونة مالية بسبب كورونا!

هل تمنح الحكومة البرازيلية مبلغًا ماليًا لنيمار دا سيلفا؟

وافقت الحكومة البرازيلية على طلب باسم نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، لمنحه معونة مالية مخصصة للمتضررين من الحجر الصحي المفروض بسبب وباء كورونا.

نيمار قرر العودة إلى البرازيل خلال فترة توقف المسابقات، ومن المتوقع عودته قريبًا إلى فرنسا استعدادًا للمشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا.

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كما أنّ اللاعب رفض التواصل مع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، لأجل التفاوض على خفض راتبه لتقليل الأزمة المالية الناتجة عن إلغاء النسخة الحالية من الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة "سبورتس بالون" البرازيلية إنّ اسم نيمار ظهر في قائمة المستحقين لمعونة مالية تُقدر بمبلغ 600 ريال أو ما يعادل 120 يورو مما أثار الكثير من علامات الاستفهام.

وأوضحت الصحيفة أنّ لاعب باريس سان جيرمان لا علاقة له بهذا الأمر، ولكنّه مواطن برازيلي قرر انتحال شخصية نيمار وتقديم الطلب.

وعبّرت الصحيفة عن دهشتها من موافقة الحكومة على منح اللاعب هذا المبلغ، إذ لا يعاني نيمار من أي ضائقة مالية بسبب فترة الحجر الصحي وبالقطع ليس من ضمن المستحقين للمساعدة الحكومية.

وبعد انتشار الخبر في وسائل الإعلام، قررت الحكومة تجميد المعونة وفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة منتحل شخصية نيمار.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ28 عامًا مطلوب في صفوف برشلونة، إلا أنّ باريس سان جيرمان لا يفضل إعادة اللاعب للنادي الكتالوني.