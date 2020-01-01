رسميًا | الدوري الإيطالي يوافق على زيادة التغييرات

الدوري الإيطالي ينضم لباقي دوريات أوروبا ويفعل قانون الـ5 تغييرات

أعلنت رابطة أندية الدوري الإيطالي الموافقة على زيادة التغييرات إلى 5 لتنضم إلى باقي الدوريات الأوروبية العائدة بعد جائحة كورونا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن موافقته على زيادة عدد التغييرات في المباراة الواحدة من ثلاثة إلى خمسة على أن يكون الأمر اختياريًا.

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وكان الاتحاد الإسباني أول من أعلن تطبيق القرار في الليجا، كما يُستخدم حاليًا في الدوري الألماني، وانضم الدوري الإنجليزي لهما لاحقًا.

وذكرت الرابطة في بيان رسمي السماح بإجراء 5 تغييرات في المباراة الواحدة بشرط توقف المباريات 3 مرات فقط خلال اللقاء.

وقد يتم السماح بتوقف اللقاء لمرة رابعة حال امتدت المواجهة لأشواط إضافية وذلك في بطولة الكأس.

كما سيتم تطبيق هذا القرار خلال مباريات الموسم الجاري فقط والتي تنتهي في 2 أغسطس المقبل، على أن تعود الأمور لطبيعتها مع انطلاق موسم 2020-2021.

جدير بالذكر أنّ الهدف من القرار هو مراعاة المشاكل البدنية التي تواجه اللاعبين بعد راحة سلبية دامت لعدة أشهر ومحاولة منح أكبر فرصة ممكنة للمداورة.

وكان كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، قد رفض هذا التعديل في الليجا مؤكدًا أنّ يضر النادي الكتالوني أكثر من الفرق المنافسة.