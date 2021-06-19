كرة السلة تحسم مصير جريزمان مع برشلونة

أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة يكشف عن خططه المستقبلية ومصيره مع الفريق الكتالوني.

ما زال عقد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان ساريًا مع فريقه برشلونة الإسباني حتى 2024 لكنه كشف عن أمنياته لمستقبله مع الفريق الكتالوني.

جريزمان قضى موسمين في برشلونة بين الشد والجذب حول ما قدمه مع الفريق الكتالوني.

إلى أين سيتجه جريزمان ولماذا؟

يرى أنطوان، 30 سنة، أن ولعه بكرة السلة الأمريكية وبالثقافة الأمريكية يعزز لديه فرصة إنهاء مسيرته هناك.

وتحدث جريزمان الذي يشارك مع بلاده حاليًا في بطولة يورو 2020 إلى صحيفة لو فيجارو الفرنسية وقال عن مستقبله مع برشلونة: "عقدي مع برشلونة ممتد حتى يونيو 2024 وبعد ذلك أعتقد سيكون الوقت المناسب للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

ويلعب جريزمان في صفوف برشلونة منذ صيف 2019 حينما قدم من أتليتكو مدريد بعد كسر الشرط الجزائي في عقده البالغ قيمته 120 مليون يورو.

لماذا يرغب جريزمان في اللعب في أمريكا؟

كشف المهاجم الفرنسي عن سبب رغبته في اللعب في أمريكا قائلًا: "أحب هذه الدولة، ثقافتها، دوري كرة السلة الأمريكي- NBA- والرغبة في استكشاف المزيد عن ذلك سيجعلني أحب إنهاء مسيرتي هناك".

لكن جريزمان يرى أنه لن ينهي مستقبله هناك دون طموح بل "ساكون جيدًا في الملعب وأفوز بالدوري الأمريكي- MLS- وليس كأنني غير موجود في الملعب".

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