ما هو ترتيب هدافي اليورو عبر التاريخ؟

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا عبر التاريخ، وما هو ترتيب كريستيانو رونالدو بينهم وكم عدد أهدافه؟ ومن هو هداف اليورو التاريخي؟

تعد بطولة كأس أمم أوروبا ثاني أقوى بطولات كرة القدم، ولا يسبقها إلا كأس العالم من حيث القوة والشعبية.

قدمت بطولة اليورو لنا الكثير من النجوم عبر تاريخها، من المنتظر أن تقدم لنا نجومًا أخرى في نسخة 2021، والتي تم تأجيلها لمدة عام سبب تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير سنعود بالذاكرة للخلف، ونستكشف معاً هدافي اليورو عبر التاريخ، بدايةً من نسخة كأس أمم أوروبا الأولى عام 1960 حتى النسخة الأخيرة يورو 2016.

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

من هو هداف اليورو التاريخي؟

يتشارك صدارة ترتيب هدافي اليورو عبر التاريخ نجمي يوفنتوس السابق والحالي ميشيل بلاتيني وكريستيانو رونالدو، برصيد 9 أهدافٍ لكلٍ منهما.

سجل أسطورة منتخب فرنسا جميع أهدافه في نسخة 1984، أما الأسطورة البرتغالي فقد سجلهم في 4 نسخ "2004، 2008، 2012، 2016".

يأتي في المركز الثاني النجم السابق لمنتخب إنجلترا آلان شيرر برصيد 7 أهداف، ويتشارك عدد من اللاعبين في المركز الرابع برصيد 6 أهداف، أبرزهم تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش وواين روني وغيرهم.

يمتلك أنطوان جريزمان فرصة جيدة لتخطي آلان شيرر، فرصيده هو 6 أهدافٍ أيضًا وهو في تشكيل منتخب فرنسا ليورو 2020، كذلك سيتمكن رونالدو في الانفراد بصدارة ترتيب هدافي اليورو عبر التاريخ في حالة سجل هدفًا واحدًا في اليورو القادم.

ترتيب هدافي اليورو عبر التاريخ