مدرب السد ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري

حسم الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، الجدل حول رحيله عن فريقه بنهاية الموسم الجاري، إذ ترددت أنباء عن عدم رغبة الإدارة في تجديد عقده.

المدرب الإسباني ينتهي عقده مع زعيم قطر في يونيو المقبل، بعدما كان قد تولى المسؤولية الفنية في بداية موسم 2019-2020، وتربطه عدة تقارير حاليًا بقيادة برشلونة الإسباني بداية من الموسم المقبل.

بعض التقارير الصادرة من الإعلام القطري خلال الإيام الماضية كانت قد أكدت أنه تشافي سيرحل عن السد بنهاية الموسم الجاري، بعدما ودع مؤخرًا دوري أبطال آسيا، إذ احتل فريقه المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة، وخسارة مباراتين.

هل يرحل عن السد بنهاية الموسم؟

تشافي وضع حدًا للأنباء التي ترددت بكثرة خلال الفترة الماضية، والتي تتكهن بمصيره، إذ قال خلال مؤتمر صحفي عُقد له أمس السبت، بحسب ما نقل الحساب الرسمي لناديه، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا قريب جدًا من تمديد عقدي مع السد، وخروجي من الفريق مجرد شائعات، وأنا سعيد جدًا بالعمل مع اللاعبين والنادي، وكل ما يثار غير ذلك لا صحة له".

لماذا ودع السد دوري الأبطال؟

خلال المؤتمر كذلك، علق المدرب الإسباني على وداع الزعيم المبكر لمنافسات البطولة القارية من دور المجموعات، إذ قال: "خرجنا بسبب هدف واحد، لم نقدم الأفضل، لكن لم نكن سيئين بدرجة كبيرة، والآن علينا التركيز في بطولة كأس أمير قطر بعد الفوز بالدوري وكأس قطر، فهذه هي كرة القدم؛ انتصارات وهزائم، ويجب أن نتقبلها، والحاضر الآن هو مباراة العربي في كأس الأمير".

تشافي يتجاهل رسائل برشلونة

بعض التقارير الإسبانية كانت قد أكدت قبل أيام أن مسؤولي نادي برشلونة كانوا قد تواصلوا من جديد مع تشافي خلال الفترة الماضية، من أجل طلب منه عدم تجديد عقده مع السد، كي يتولى المسؤولية الفنية للبرسا بدايةً من الموسم المقبل، لكن يبدو أن المدرب يرى أنه لا يزال مبكرًا الحديث عن عمله بالنادي الإسباني.

ويكثر الحديث بين حين وآخر عن خلافة تشافي للمدرب الحالي للبرسا رونالدو كومان، خاصةً مع تلقي البرسا أي هزيمة إلا أن تشافي في كل مرة يخرج معلنًا أنه لم يقرر اتخاذ هذه الخطوة بعد.

ماذا حقق تشافي مع السد؟

قاد تشافي زعيم قطر بعدما اعتزل في 2019، ومنذ ذلك الحين خاض الفريق 76 مباراة، حقق الفوز في 48 منها، وتعادل في 12، وخسر 16 مباراة أخرى، وحصد عدد من البطولات المحلية.

أما كلاعب فقد انضم للسد في صيف عام 2015 قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر، 97 مباراة، سجل بها 24 هدفًا، وصنع 28 آخرين.

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