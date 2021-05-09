تحديد مدة غياب بوسكيتس وموعد عودته لبرشلونة!

الفريق الطبي لبرشلونة يحدد مدة غياب سيرجيو بوسكيتس بعد إصابته ضد أتلتيكو مدريد.

تلقت جماهير برشلونة بعض الأنباء الجيدة بعد التعادل المحبط بالأمس أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

جاءت تلك الأنباء لتخص سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب الفريق الكتالوني، الذي أصيب في لقاء الأمس وغادر الملعب.

ما الذي حدث لبوسكيتس؟

النجم الإسباني تعرض للإصابة في الشوط الأول في الوجه، وحاول العودة للملعب لكنه سقط على الأرض بعد عودته ليتم استبداله لاحقًا.

بوسكيتس غادر الملعب في الدقيقة لـ 32 من عمر المباراة، وحل الشاب إيلاش موريبا بديلًا له، ليهبط أداء برشلونة بطريقة واضحة أمام أتلتيكو مدريد.

ما هي مدة غياب بوسكيتس؟

بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" فالنجم الإسباني بخير، وإصابته ليست كبيرة، مما يعني أنه سيكون متاحًا في المباراة المقبلة.

ويعاني بوسكيتس من شق صغير في الفم، وحصل على بعض الراحة في المنزل، ومن المتوقع أن يشارك في تدريبات الفريق بطريقة طبيعية ويتواجد في لقاء ليفانتي.

ما هو وضع برشلونة في الدوري الإسباني؟

بعد التعادل في لقاء الأمس وصل رصيد برشلونة للنقطة رقم 75 في المركز الثاني في انتظار نتيجة لقاء ريال مدريد وإشبيلية والتي قد تطيح به للمركز الثالث.

برشلونة بحاجة للفوز في كل المباريات المتبقية من أجل الحفاظ على فرصة في الفوز بالبطولة، مع انتظار تعثر ريال وأتلتيكو مدريد بالخسارة في مباراة واحدة على الأقل.

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