برشلونة غاضب من نيمار بسبب استغلالهم في تجديد عقده!

إدارة برشلونة تشعر بغضب شديد تجاه نيمار بسبب استغلال البرازيلي لإدارة النادي الكتالوني في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود حالة سخط وغضب كبيرة من قبل إدارة نادي برشلونة على البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من إعلان باريس سان جيرمان لتجديد تعاقدهم مع اللاعب البرازيلي، بعد أشهر من المفاوضات بين الطرفين.

ما هو سبب غضب برشلونة؟

بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، فإدارة النادي الكتالوني ذهبت لباريس في الشهر الماضي، وأمضت اليوم كاملًا مع نيمار وتحدثوا حول عودته للفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب أخبرهم برغبته في ذلك بشدة، وأكد لهم إنه لا يرى مزايا في المشروع الرياضي لباريس سان جيرمان، لذلك يريد العودة.

ما الذي فعله نيمار لاحقًا؟

أعلن باريس سان جيرمان مساء الأمس عن تجديد عقد نيمار مع الفريق حتى عام 2025 بتمديده لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فعقد نيمار سيضمن له 30 مليون يورو في الموسم الواحد خالصة الضرائب، كما سيحصل على مكافأة مالية ضخمة لو حقق الفريق دوري أبطال أوروبا.

كيف كان يريد برشلونة أن يعيد نيمار؟

قبل أن يجدد البرازيلي عقده مع باريس سان جيرمان كان ينتهي ذلك التعاقد بنهاية الموسم المقبل 2021-2022.

وكان برشلونة يمني النفس بعودة البرازيلي بشكل مجاني في الصيف القادم أو بمقابل مادي بسيط في الصيف الجاري.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد غادر برشلونة في 2017 مقابل 222 مليون يورو، كانت هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

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