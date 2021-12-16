برشلونة الرابح الوحيد.. لايبزيج يريد التخلص من موريبا!

يعيش إيلاش موريبا فترة معقدة للغاية في نادي لايبزيج الألماني، الذي انتقل إليه من برشلونة الإسباني بعد رفض تجديد عقده مع النادي الكتالوني، الذي كان ينتهي في يونيو 2022.

برشلونة يبدو أن خرج رابحًا من رحيل خريج "لا ماسيا" بعد أن حصل على 16 مليون يورو بالإضافة إلى ستة ملايين أخرى قد يحصل عليها كمتغيرات.

وبدا أن موريبا قد وجد في لايبزيج المكان الذي يمنحه فرصة للتطور، خاصة وأن النادي الألماني يلتزم بتطوير اللاعبين الشباب، لكنه يعيش الآن مرحلة انتقالية، بعد رحيل عدد من نجومه، إلى جانب يوليان ناجلسمان مدربه السابق.

صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، كشفت أن لايبزيج يبحث عن وجهة جديدة يمكن أن ينقل موريبا إليها على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

ولعب موريبا 100 دقيقة فقط مع لايبزيج منذ بداية الموسم، مقسمة إلى ست مباريات، وهي أرقام بعيدة للغاية عما كان تصور لاعب برشلونة السابق.

ومع التغييرات في الإدارة الفنية لنادي لايبزيج، وتواجد دومينيكو تيديسكو، تبدو فرص موريبا أصعب في اللعب.

لايبزيج، وكما توضح "سبورت بيلد" يحاول أن يُخرج موريبا على سبيل الإعارة في يناير المقبل، خاصة وأن تطوره يمر بحالة ركود حاليًا، ويحتاج إلى دقائق من أجل التحسن.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن قيمة موريبا تصل إلى 25 مليون يورو، واحتفظ برشلونة بقيمة 10% في حالة قيام لايبزيج ببيعه إلى أي نادٍ آخر.

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