قرعة دوري الأمم الأوروبية 2023 – مواجهات سهلة لفرنسا ومجموعة الموت لألمانيا وإيطاليا وإنجلترا

أسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية، عن وقوع ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا في مجموعة الموت، بينما جاءت سهلة نسبيًا بالنسبة للمنتخب الفرنسي.

ويشارك في دوري الأمم الأوروبية 55 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مسارات، ويتأهل أول كل مجموعة في المسار الأقل للمسار الأعلى، ويهبط صاحب المركز كل مجموعة من المسار الأعلى إلى المسار الأقل.

ومن المنتظر أن تبدأ مباريات دور المجموعات في البطولة في شهر يونيو 2022، على أن تنتهي في سبتمبر من العام ذاته.

بينما تبدأ المرحلة النهائية لتحديد البطل في يونيو 2023، ويكون النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 18 يونيو 2023.

وشهد المسار الأول، وقع ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا معًا في المجموعة الثالثة، ومعهم منتخب المجر، بينما سيلعب المنتخب البرتغالي، مع نظيره الإسباني في المجموعة الثانية بجوار سويسرا والتشيك.

وجاءت القرعة سهلة نسبيًا بالنسبة للمنتخب الفرنسي الذي سيلعب في المجموعة الأولى مع الدنمارك، النمسا وكرواتيا، بينما يشارك المنتخب الهولندي في المجموعة الرابعة مع بلجيكا وبولندا بالإضافة إلى منتخب ويلز.

🏆 2022/23 Nations League draw ✅



Most exciting group is ____ 🤩#NationsLeague pic.twitter.com/BT5F3scKPM — UEFA Nations League (@EURO2024) December 16, 2021

وجاءت قرعة التصنيف الثاني على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أوكرانيا – اسكتلندا – جمهورية أيرلندا – أرمينيا

المجموعة الثانية: آيسلندا – روسيا – الكيان العبري – ألبانيا

المجموعة الثالثة: البوسنة والهرسك – فنلندا – رومانيا – الجبل الأسود

المجموعة الرابعة: السويد – النرويج – صربيا – سلوفينيا

وجاءت مجموعات المسار الثالث على النحو التالي:

المجموعة الأولى: تركيا – لوكسمبورج – ليتوانيا – جزر فارو

المجموعة الثانية: آيرلندا الشمالية – اليونان – كوسوفو – (قبرص / إستونيا)

المجموعة الثالثة: سلوفاكيا – روسيا البيضاء – أذربيجان – (كازاخستان/ مولدوفا)

المجموعة الرابعة: بلغاريا – مقدونيا الشمالية – جورجيا – جبل طارق

بينما أتت مجموعات المسار الرابع على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ليشتنشتاين – (كازاخستان / مولدوفا) – أندورا – لاتفيا

المجموعة الثانية: مالطا – (قبرص / إستونيا) – سان مارينو

وكان المنتخب البرتغالي قد حقق أول لقب في تاريخ المسابقة في عام 2019، بينما حصل المنتخب الفرنسي على اللقب الأخير في شهر أكتوبر الماضي بعد الفوز على إسبانيا في المباراة النهائية.