تأجيلات وأندية بدون لاعبين.. فرق الدوري الإنجليزي تضغط لإيقاف المسابقة بسبب كورونا

تسعى عدد من أندية الدوري الإنجليزي إلى فرض حالة من الإغلاق على مباريات البطولة حتى عام 2022، لحماية اللاعبين والموظفين من الانتشار الكبير لفيروس كورونا في إنجلترا.

وسيكون أمام المسؤولين في الدوري الإنجليزي اتخاذ قرارات صعبة في الأيام القادمة، مع انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، واستمرار ارتفاع معدلات الإصابة.

ورغم انخفاض حالات الوفيات وارتفاع حالات الشفاء بشكل ملحوظ بسبب برنامج التطعيم في المملكة المتحدة، إلا أن المتحور الجديد الذي ينتشر بصورة أكبر قد أدى إلى تسجيل 42 حالة في الدوري الإنجليزي، وهو العدد الأكبر على الإطلاق منذ بداية الجائحة.

ما هي رغبة أندية الدوري الإنجليزي؟

وحسب شبكة "ESPN" الرياضية، فإن أندية الدوري الإنجليزي ترغب في توقف منافسات البطولة حتى عام 2022.

وزعمت أن عددًا من الفرق تؤيد قرار تعليق المباريات حتى 15 يناير المقبل.

وهذا يعني، إذا ما تم اتخاذ القرار، تأجيل ما يصل إلى أربع جولات من مباريات الدوري الإنجليزي.

ما هي المباريات التي تم تأجيلها في الدوري الإنجليزي؟

ومع انتشار فيروس كورونا الكبير في الدوري الإنجليزي، فإن مباراة برايتون ضد توتنهام كانت أول مباراة يتم تأجيلها في موسم 2021-22.

كما تأجلت مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد، مع وجود تقارير تشير إلى وجود 32 حالة إيجابية بين لاعبي وموظفي "الشياطين الحمر".

كما تم تأجيل مباريات بيرنلي ضد واتفورد، وليستر سيتي ضد توتنهام، ومانشستر يونايتد ضد برايتون.

التطورات الأخيرة جعلت توماس فرانك مدرب برينتفود يطالب بإلغاء جميع مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ماذا تفعل الأندية للسيطرة على كورونا؟

حتى الآن، لم تناقش رابطة الدوري الإنجليزي بعد احتمال توقف البطولة، وبدلًا من ذلك يعالجون كل حالة بشكل منفرد.

وتطلب الأندية الآن من لاعبيها الخضوع لاختبارات يومية قبل السماح لهم بالمشاركة في التدريبات.

ويبدو أن فرق الدوري الإنجليزي تستعد للعودة إلى البروتوكولات القديمة التي تم وضعها في يونيو 2020، قبل استئناف منافسات موسم 2019-20، أثناء الانتشار الأول لفيروس كورونا.

وهناك أمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى سيطرة أندية الدوري الإنجليزي على الوضع المتفاقم حاليًا.

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