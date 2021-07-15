بدون جريزمان .. برشلونة يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد

إعلان دعائي يظهر الشكوك حول مستقبل جريزمان

أعلن النادي الإسباني برشلونة، قميص الفريق الثاني للموسم المقبل، حيث يحمل اللون الآوروجواني مع تصميم مختلف عما كان عليه في الموسم المنقضي.

ماذا جاء في الإعلان الدعائي؟

نشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو وصورا لـقميص الفريق الاحتياطي.

ولم يظهر النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان في الإعلان الدعائي مما يزيد الشكوك حول إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أبرز الأسماء الغائبة في الإعلان أيضًا، حيث كان مشغولا خلال الفترة الماضية، بخوض بطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين

كيف سيستعد الفريق الكتالوني للموسم الجديد؟

سيبدأ برشلونة مواجهاته التحضيرية للموسم الجديد أمام ناستيك تاراجونا على ملعب يوهان كرويف، يوم 21 من الشهر الجاري، ثم بعدها بثلاثة أيام أمام جيرونا.

ثم سيطير إلى ألمانيا، حيث سيلتقي مع نظيره شتوتجارت الألماني، في 31 يوليو الجاري، على ملعب مرسيدس بنز أرينا.

ثم سيختتم مبارياته الودية أمام يوفنتوس الإيطالي، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم 8 أغسطس، بينما في الأسبوع التالي مباشرة سيبدأ الفريق موسمه رسميا بمواجهة ريال سوسييداد في أولى جولات الليجا.

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