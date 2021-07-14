ليس ساؤول.. أتلتيكو مدريد يعرض اسمين على برشلونة في مقايضة جريزمان

هل يظفر به الأتليتي في النهاية؟

مسلسل الصفقة التبادلية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة مستمر، ويبدأ فصل جديد من فصوله بطرح اسمين آخرين يذهبان من الروخي بلانكوس إلى البرسا في مقابل أنطوان جريزمان.

وفي الأيام الماضية تداولت الصحف الإسبانية تواصل بين أتلتيكو وبرشلونة حول تبادل محتمل بينهما، بحيث يعود جريزمان لوندا ميتروبوليتانو في مقابل ضم النادي الكتالوني لساؤول نيجيز.

ولكن الآن نشر راديو كتالونيا أسماء جديدة قد يتم وضعها في هذه الصفقة التبادلية، والثابت فيها هو عودة جريزمان إلى كتيبة دييجو سيميوني.

ما هي الأسماء الجديدة في الصفقة التبادلية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة؟

ووفقًا للراديو، فإن الثنائي ماريو هيرموسو ورينان لودي مطروحان على طاولة برشلونة لوصولهما في مقابل جريزمان إلى النادي العاصمي.

الحظ الجيد لبرشلونة هو أن الثنائي يتناسبان للغاية مع احتياجات برشلونة في الوقت الراهن، وكذلك مع ما طلبه رونالد كومان من إدارة جوان لابورتا في الميركاتو.

لكن في الوقت نفسه يظل ساؤول هو المرشح الأول للتبادل مع جريزمان، خاصةً وأن اللاعب يريد مغادرة أتلتيكو مدريد بأي شكل هذا الصيف.

لماذا يحتاج برشلونة إلى هيرموسو ولودي؟

يمكن لهيرموسو اللعب في مركزين، الأول كقلب دفاع والثاني كظهير أيسر، ويبحث برشلونة بالفعل حاليًا عن قلب دفاع أعسر مع الخروج المحتمل لكليمون لونجليه وصامويل أومتيتي.

الجبهة اليسرى في برشلونة لا تزال "صداع" في رأس كومان، فمع رحيل جونيور فيربو يبقى جوردي ألبا وحيدًا، وبالتالي فيجب التعاقد مع بديل له.

لودي خيار ممتاز بالطبع نظرًا لخبرته وقدراته الضخمة، كما يوفر هيرموسو أيضًا ارتياح دائم من هذا الصداع إن انضم باعتبار أنه يمكنه اللعب في الجبهة اليسرى أيضًا.

ما هو موقف برشلونة في سوق الانتقالات حتى الآن؟

وكان برشلونة قد ضم حتى الآن الثلاثي سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا وممفيس ديباي مجانًا، مع إعادة إيمرسون رويال من الإعارة.

ويأمل النادي الكتالوني حاليًا في بيع أكثر من لاعب حتى يتمكن من إعلان تجديد عقد ليونيل ميسي، وأحد المرشحين بقوة للمغادرة جريزمان.

تجدر الإشارة إلى أن الصحف الإسبانية أكدت أن جريزمان إن ترك كامب نو فهو لا يسعى سوى للعودة مجددًا إلى أحضان أتلتيكو مدريد.

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