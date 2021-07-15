ارتعاد في برشلونة.. ريال مدريد يُخطط لخطف أحد النجوم منهم مجانًا

هل يمكن أن تحدث هذه الصفقة؟

يُراقب مسؤولو ريال مدريد عن كثب موقف نجم برشلونة الشاب إيلاش موريبا، وذلك تمهيدًا لمحاولة الانقضاض عليه وضمه مجانًا في الصيف المقبل.

وينتهي عقد موريبا مع برشلونة في صيف 2022، ولا تسير المفاوضات بينه وبين النادي الكتالوني حول التجديد على ما يرام في الوقت الراهن.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لم ينخرط في تدريبات الفريق الأول لبرشلونة، كما كانت رسالة النادي واضحة له، إما التجديد أو التجميد.

لكن وفقًا لما ذكرته "كادينا سير" فإن برشلونة يخشى أن يخسر خدمات موريبا لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي يتابع الموقف بترقب شديدة.

في كل الأحوال خطة ريال مدريد هي ضم اللاعب بنهاية عقده، وعدم الدخول في مفاوضات مع برشلونة بشأنه هذا الصيف.

وما يُعزز من فرضية حدوث هذا الانتقال هو ما حدث مع قائد شباب برشلونة السابق جاوما جاردي في الأيام الماضية، بعدما أتم اللاعب اتفاقه مع مدريد للوصول إليهم مجانًا بنهاية عقده في كامب نو.

الجدير بالذكر أن موريبا يحظى باهتمام عدد من الأندية الإنجليزية الكبرى في مقدمتها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وكذلك ارتبط اسمه مؤخرًا بتشيلسي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأزمة في تجديد عقد موريبا هي مبالغة وكيل أعماله في الراتب المطلوب للعقد الجديد.