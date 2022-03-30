بدلائل قاطعة .. النصر يشكو الاتحاد وحمد الله للاحتراف

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تقدمت بشكوى رسمية للجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودية، ضد نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق.

حمد الله كان لاعبًا في صفوف نادي النصر، حتى تم فسخ تعاقده من جانب النادي العاصمي، لينتقل إلى العميد في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ما هي تفاصيل شكوى النصر في حمد الله والاتحاد؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن نادي النصر تقدم رسميًا للجنة الاحتراف بشكوى في قضية جديدة ضد نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وأشارت الصحيفة أن الشكوى أيضًا كانت ضد مسؤولين اتحاديين رسميين، وذلك في القضية الجديدة التي قام مسؤولي العالمي بفتحها أمام لجنة الاحتراف.

الشكوى هي ان نادي الاتحاد قام بتحريض حمد الله للتمرد على نادي النصر، والرحيل عنه مجانًا ثم الانتقال إلى العميد.

ما هي الدلائل التي يمتلكها نادي النصر في تلك القضية؟

الإعلامي نواف التميمي كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يكشف خلالها عن الأدلة التي يمتلكها نادي النصر في قضيته.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بعض أدلة النصر: 7 مكالمات هاتفية (موثقة) من مصدر رسمي، تم من خلالها تحرضي حمد الله ومفاوضته، مجموعالدقائق 46 دقيقة بين حمد الله عندما كان لاعبًا للنصر ومسؤولين اتحاديين".

وواصل: "المفاوضات بين مسؤولين الاتحاد وحمد الله بدأت منذ الشتوية قبل الماضية، واستمرت حتى شهر أغسطس والتوقيع معه".

بعض أدلة #النصر :



٧ مكالمات هاتفية (موثقة) من مصدر رسمي تم من خلالها تحريض حمدالله ومفاوضته،مجموع الدقائق (٤٦) دقيقة بين حمدالله عندما كان لاعبًا للنصر ومسؤولين اتحاديين



المفاوضات بين مسؤولين الاتحاد وحمدالله بدأت منذ الشتوية قبل الماضية واستمرت حتى شهر أغسطس و التوقيع معه. pic.twitter.com/rXQNsnO4zH — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) March 30, 2022

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