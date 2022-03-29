المريسل يعلنها: من اليوم أنا هلالي!

فاجأ الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل جمهور ناديه، بإعلانه دعم المنافس التقليدي الهلال، متمنيًا أن يحقق الزعيم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

المريسل يثير الجدل بين النصراويين:

قبل جدل الليلة، كانت ليلة الأمس ساخنة من قبل المريسل، الذي فاجأ الجمهور بخروجه مهددًا مسلي آل معمر؛ رئيس العالمي.

المريسل ظهر في مساحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "ارحل يا مسلي"، مهددًا رئيس النصر حال تنازله عن حق النادي.

لكن في المساء تراجع الإعلامي النصراوي عن تهديداته وقدم اعتذاره لمسلي، مؤكدًا أن معلومة خاطئة تلقاها، كانت سبب كل ما فعله. (طالع التفاصيل)

"من اليوم أنا هلالي"

لم يكتفِ المريسل بالجدل الذي أحدثه ليلة أمس، فخرج اليوم الثلاثاء، مستفزًا جمهور العالمي، بإعلان دعمه للزعيم، الذي أطاح بالنصر من بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الجاري، ليحقق لقب الدوري.

الإعلامي المثير للجدل نشر صورته بقميص الهلال، عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "أي كلام قلته فيما مضى عن أمنياتي بتحقيق الاتحاد بطولة الدوري فأنا أسحبه جملة وتفصيلًا، كل الأماني لنادي الهلال بتحقيق الدوري وأتمنى الكأس يحققه أي فريق إلا الاتحاد".

وقام المريسل بالإشارة لحساب فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، وواصل: "بالتوفيق أبو الجوهرة، أنا هلالي حتى نهاية الموسم".

اي كلام قلته فيما مضى عن أمنياتي بتحقيق #الاتحاد بطولة الدوري فأنا أسحبه جملة و تفصيل

كل الاماني لنادي #الهلال بتحقيق الدوري و أتمنى الكأس يحققه أي فريق إلا #الاتحاد

بالتوفيق ابوالجوهرة انا هلالي حتى نهاية الموسم 💙@Fahad_Alotaibi_

. pic.twitter.com/n7cgW0FBww — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 29, 2022

ما هو موقف الهلال في جدول الترتيب؟

الزعيم يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 49 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

ويبتعد عن الصدارة بفارق 11 نقطة، لصالح الاتحاد، لكن مباراة الدور الثاني بينهما لم تُلعب بعد.

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