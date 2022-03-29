موسم كأس العالم .. الاتحاد السعودي يُعلن موعد انطلاق بطولات 2022-2023

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد انطلاق بطولاته للموسم الجديد 2022-2023، والذي سيشهد إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر خلال نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

الاتحاد كان قد أعلن مؤخرًا انتهاء الموسم الجاري من الدوري السعودي في الـ29 من مايو القادم، إذ يتبقى منه 5 جولات ستُلعب بعد شهر رمضان الكريم.

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الاتحاد وعبر حسابه على تويتر أوضح أن بطولات الموسم الجديد ستنطلق في الـ11 من أغسطس القادم، مشيرًا إلى أن عدد البطولات التي ستُنظم تحت مظلته ستبلغ 22 بطولة على رأسها بالطبع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة ويُطارده الهلال بفارق 11 نقطة فيما يمتلك النصر 48 نقطة والشباب 47، لكن الأول يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام الاتفاق والفيحاء.

الهلال هو حامل لقب الموسمين الأخيرين في الدوري السعودي، وقد تأهل كذلك لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، حيث سيواجه الشباب، فيما سيلعب الاتحاد ضد الفيحاء في المباراة الثانية المؤهلة للنهائي.