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شاهد مباراة إنتر ميامي وبالميراس عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

إنتر ميامي v بالميراسكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةإنتر مياميبالميراس

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد إنتر ميامي لمواجهة هامة في ثالث مبارياته في كأس العالم للأندية 2025 ضد بالميراس على ملعب هارد روك.

إنتر ميامي تعادل مع الأهلي قبل أن يفوز على بورتو ليصل إلى 4 نقاط ويصبح الأقرب مع بالميراس للتأهل إلى دور الـ 16، ولذلك لا بديل عن الفوز أو التعادل على الأقل.

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وفي نفس التوقيت، يواجه الأهلي نظيره بورتو، وأي فائز من الفريقين قد يهدد تأهل إنتر ميامي.

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ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، كما تنقل قناة إم بي سي مصر أكشن مباراة إنتر ميامي وبالميراس.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
إنتر ميامي - بالميراسالثلاثاء 24 يونيو 2025
04:00 مصر والسعودية		DAZNخالد الغولهارد روك
MBC Action عبدالله الحربي

تشكيل إنتر ميامي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب إنتر ميامي، خافيير ماسكيرانو، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمى أوستاري أوسكار
الدفاعمارسيلو فايجاندت - ماكسيميليانو فالكون - توماس أفيليس - جوردي ألبا
الوسطسيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا
الهجومتاديو الليندي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

تشكيل بالميراس لمباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب بالميراس، أبيل فيريرا، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىويفيرتون
الدفاع جوستافو جوميز - موريلو سيركويرا - خواكين بيكيريز - ماركوس روشا
الوسط لوكاس إيفانجيليستا - ريتشارد ريوس - رافائيل فيجا
الهجوممانويل لوبيز - فاكوندو توريس - إيستافيو
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