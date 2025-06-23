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كأس العالم للأندية
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MetLife Stadium, New Jersey
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شاهد مباراة الأهلي وبورتو عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

بورتو v الأهليالأهليكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةبورتو

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد الأهلي لمواجهة هامة في ثالث مبارياته في كأس العالم للأندية 2025 ضد بورتو على ملعب ميت لايف.

الأهلي تعادل مع إنتر ميامي في مباراة الجولة الأولى، وخسر أمام بالميراس ليصبح مطالبًا بالفوز على بورتو للتأهل إلى الدور القادم,

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وفي نفس التوقيت، يواجه إنتر ميامي نظيره بالميراس وكلاهما لديه 4 نقاط من تعادل وفوز.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، كما تنقل قناة إم بي سي مصر وإم بي سي مصر 2 مباراة الأهلي وبورتو.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
بورتو - الأهليالثلاثاء 24 يونيو 2025
04:00 مصر والسعودية		DAZNمحمد الشاذليميت لايف
MBC مصر فارس عوض
MBC مصر 2مدحت شلبي

تشكيل الأهلي لمباراة بورتو في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1
حارس المرمىمحمد الشناوي
الدفاعمحمد هاني - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا
محاور الإرتكازحمدي فتحي - محمد علي بن رمضان
الوسطمحمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات - أحمد السيد زيزو
الهجوم وسام أبو علي

تشكيل بورتو لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب بورتو، مارتن أنسيلمي، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىكلاوديو راموس
الدفاعزي بيدرو - ستيفن أوستاكيو - ايفان ماركانو
الوسطجواو ماريو - ألان فاريلا - ويليام - فرانشيسكو مورا
الهجومفابيو فييرا - داني ناماسو - رودريجو مورا
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