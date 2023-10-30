فيديو: شاهد نتائج جوائز الكرة الذهبية 2023 وجميع الفائزين

مصعب صلاح
Lionel Messi Ballon d'Or 2023Getty Images
الكرة الذهبيةل. ميسيريال مدريدبرشلونةليفربولفرنسار. لوانداوسكيمحمد صلاحE. Hålandمبابي

تعرف على نتائج الفائزين في حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

شاهد البث المباشرة للكرة الذهبية 2023 من هنا

موعد حفل الكرة الذهبية 2023، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

من حصل على الكرة الذهبية 2023؟

فترة ميسي مع باريس سان جيرمان، لم تكن هي الأفضل في مسيرة البرغوث الأرجنتيني، ولكن في نهايتها توهج ميسي، وقاد منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم قطر 2022.

وبعد منافسة قوية مع إرلينج هالاند، نجح ليونيل ميسي في حسم اللقب الثامن له.

كم مرة حصل فيها ليونيل ميسي على الكرة الذهبية؟

رسميًا ليونيل ميسي يفوز بالكرة الذهبية الثامنة في تاريخه لعام 2023

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2023

*سوف يتم نقل الحفل بصورة مباشرة عبر beIN Sports الإخبارية وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية

بداية الحفل في العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت السعودية

ترتيب الكرة الذهبية 2023
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب
30روبن دياشمانشستر سيتي / البرتغال
=28مارتين أوديجاردآرسنال / النرويج
=28راندل كولو موانيفرانكفورت - باريس سان جيرمان / فرنسا
27نيكولو باريلاإنتر / إيطاليا
26جمال موسيالابايرن ميونخ / ألمانيا
25جوسكو جفارديوللايبزيج - مانشستر سيتي / كرواتيا
24بوكايو ساكاآرسنال / إنجلترا
23أندريه أوناناإنتر - مانشستر يونايتد / الكاميرون
22كيم مين جاينابولي - بايرن ميونخ / كوريا الجنوبية
21أنطوان جريزمانأتلتيكو مدريد / فرنسا
20لاوتارو مارتينيزإنتر / الأرجنتين
19هاري كينتوتنهام - بايرن ميونخ / إنجلترا
18جود بيلينجهامريال مدريد - بوروسيا دورتموند / إنجلترا
17خفيتشا كفاراتسخيليانابولي / جورجيا
16كريم بنزيماالاتحاد - ريال مدريد / فرنسا
15إيميليانو مارتينيزأستون فيلا / الأرجنتين
14إلكاي جوندوجانبرشلونة - مانشستر سيتي / ألمانيا
13ياسين بونوالهلال - إشبيلية / المغرب
12روبرت ليفاندوفسكيبرشلونة / بولندا
11محمد صلاحليفربول / مصر
10لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا
9بيرناردو سيلفامانشستر سيتي / البرتغال
8فيكتور أوسيميننابولي / نيجيريا
7جوليان ألفاريزمانشستر سيتي / الأرجنتين
6فينيسيوس جونيورريال مدريد / البرازيل
5رودريمانشستر سيتي / إسبانيا
4كيفين دي بروينهمانشستر سيتي / بلجيكا
3كيليان مبابيباريس سان جيرمان / فرنسا
2إرلينج هالاندمانشستر سيتي / النرويج
1ليونيل ميسيإنتر ميامي - باريس سان جيرمان / الأرجنتين
الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب
1جود بيلينجهامريال مدريد - بوروسيا دورتموند / إنجلترا
2جمال موسيالابايرن ميونخ / ألمانيا
3بيدريبرشلونة / إسبانيا
4إدواردو كامافينجاريال مدريد / فرنسا
5جافيبرشلونة / إسبانيا
6تشافي سيمونزأيندهوفن - لايبزيج / هولندا
7أليخاندرو بالديبرشلونة / إسبانيا
8أنطونيو سيلفابنفيكا / البرتغال
=9راسموس هويلوند شتورم جراتس - أتالانتا - مانشستر يونايتد / الدنمارك
=9إيلي واهي لانس - مونبيليه / فرنسا
الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2023
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب
1أيتانا بونماتيبرشلونة / إسبانيا

2سام كييرتشيلسي / أستراليا
3سلمى بارالويلوبرشلونة / إسبانيا
4فريدولينا رولفو برشلونة / السويد
5ماري إيربسمانشستر يونايتد / إنجلترا
6أولجا كارمونا ريال مدريد / إسبانيا
7ألكسندر بوبفولفسبورج / ألمانيا
8باتريشيا جويجارو برشلونة / إسبانيا
9ليندا كايسيدو ريال مدريد / كولومبيا
10راشيل دالي أستون فيلا / إنجلترا
11ميلي برايتتشيلسي / إنجلترا
12هيناتا ميازاوا ماينافي سينداي / اليابان
13لينا أوبردورف فولفسبورج / ألمانيا
14كاديدياتو دياني باريس سان جيرمان - ليون / فرنسا
15أماندا إيليستدت باريس سان جيرمان - آرسنال / السويد
16مابي ليونبرشلونة / إسبانيا
17هايلي راسو ريال مدريد - مانشستر سيتي / أستراليا
18إوا باجور فولفسبورج / بولندا
19جورو ريتين تشيلسي / النرويج
20أسيسات أوشوالا برشلونة / نيجيريا
21ألبا ريدوندو ليفانتي / إسبانيا
22كاتي مكابي آرسنال / أيرلندا
23جورجيا ستانواي بايرن ميونخ / إنجلترا
24خديجة شاو مانشستر سيتي / جامايكا
25صوفيا سميثبورتلاند ثورنز / الولايات المتحدة الأمريكية
26ويندي رينارد ليون / فرنسا
27يوي هاسيجاوا مانشستر سيتي / اليابان
28ديبينيا كانساس سيتي / البرازيل
=29جيل رورد آرسنال / هولندا
=29دافني فان دومسيلار أستون فيلا / هولندا
الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2023
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب
1إيميليانو مارتينيزأستون فيلا / الأرجنتين

2إيدرسونمانشستر سيتي / البرازيل
3ياسين بونوالهلال - إشبيلية / المغرب
4تيبو كورتواريال مدريد / بلجيكا
5مارك أندريه تير شتيجنبرشلونة / ألمانيا
6أندريه أوناناإنتر - مانشستر يونايتد / الكاميرون
7دومينيك ليفاكوفيتش دينامو زغرب - فنربخشه / كرواتيا
8آرون رامسديلآرسنال / إنجلترا
9مايك مانيانميلان / فرنسا
10برايس سامبا

لانس / فرنسا

الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات 2023 هي أيتانا بونماتي من برشلونة

مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم

هالاند يفوز بجائزة جيرد مولر هدافًا للعام

إيمليانو مارتينيز يفوز بجائزة ياشين كأفضل حارس في العالم

برشلونة يفوز بجائزة أفضل فريق نسائي في العالم

فينيسيوس جونيور يحصل على جائزة سقراطيس

لوكا مودريتش يتواجد في المركز العاشر وسيلفا في المركز التاسع والثامن من نصيب أوسيمين

جود بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2023

وصول كيليان مبابي

وصول ليونيل ميسي

هالاند يصل إلى الحفل ويؤكد: "سوف تكون ليلة رائعة"


وصول إيميليانو مارتينيز إلى الحفل

أما إلكاي جوندوجان فجاء في المركز 14 يسبقه ياسين بونو صاحب المركز 13 وروبرت ليفاندوفسكي في المركز 12 أما محمد صلاح فجاء في المركز 11

لاوتارو مارتينيز جاء في المركز العشرين وهاري كين في المركز 19 وجود بيلينجهام رقم 18 وخفيتشا كفاراتسخيليا في المركز 17 وكريم بنزيما في المركز رقم 16، واحتل إيميليانو مارتينيز المركز 15.

جفارديول جاء في المركز 25 يليه ساكا ثم أونانا ثم كيم مين جاي وأخيرًا أنطوان جريزمان في المركز 21.

واحتل موسيالا المركز 26 وباريلا المركز 27 بينما تشارك مواني وأوديجارد المركز 28 وجاء دياش في المركز 29.

بدأ الإعلان عن ترتيب أول 30 لاعبًا في الكرة الذهبية (طالع القائمة كاملة من هنا)

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2023، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن.

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقبًا شديدًا، بسبب صعوبة التكهن بالفائز بالجائزة.

هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بعد تألقه في البريمييرليج، وليونيل ميسي الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق كأس العالم، وغيرهم من النجوم.

أعزائي المتابعون .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023، والتي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.

اختيارات المحررين