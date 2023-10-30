فيديو: شاهد نتائج جوائز الكرة الذهبية 2023 وجميع الفائزين

تعرف على نتائج الفائزين في حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

موعد حفل الكرة الذهبية 2023، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

من حصل على الكرة الذهبية 2023؟

فترة ميسي مع باريس سان جيرمان، لم تكن هي الأفضل في مسيرة البرغوث الأرجنتيني، ولكن في نهايتها توهج ميسي، وقاد منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم قطر 2022.

وبعد منافسة قوية مع إرلينج هالاند، نجح ليونيل ميسي في حسم اللقب الثامن له.

كم مرة حصل فيها ليونيل ميسي على الكرة الذهبية؟

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2023

*سوف يتم نقل الحفل بصورة مباشرة عبر beIN Sports الإخبارية وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية

بداية الحفل في العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت السعودية

ترتيب الكرة الذهبية 2023 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 30 روبن دياش مانشستر سيتي / البرتغال =28 مارتين أوديجارد آرسنال / النرويج =28 راندل كولو مواني فرانكفورت - باريس سان جيرمان / فرنسا 27 نيكولو باريلا إنتر / إيطاليا 26 جمال موسيالا بايرن ميونخ / ألمانيا 25 جوسكو جفارديول لايبزيج - مانشستر سيتي / كرواتيا 24 بوكايو ساكا آرسنال / إنجلترا 23 أندريه أونانا إنتر - مانشستر يونايتد / الكاميرون 22 كيم مين جاي نابولي - بايرن ميونخ / كوريا الجنوبية 21 أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد / فرنسا 20 لاوتارو مارتينيز إنتر / الأرجنتين 19 هاري كين توتنهام - بايرن ميونخ / إنجلترا 18 جود بيلينجهام ريال مدريد - بوروسيا دورتموند / إنجلترا 17 خفيتشا كفاراتسخيليا نابولي / جورجيا 16 كريم بنزيما الاتحاد - ريال مدريد / فرنسا 15 إيميليانو مارتينيز أستون فيلا / الأرجنتين 14 إلكاي جوندوجان برشلونة - مانشستر سيتي / ألمانيا 13 ياسين بونو الهلال - إشبيلية / المغرب 12 روبرت ليفاندوفسكي برشلونة / بولندا 11 محمد صلاح ليفربول / مصر 10 لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا 9 بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي / البرتغال 8 فيكتور أوسيمين نابولي / نيجيريا 7 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي / الأرجنتين 6 فينيسيوس جونيور ريال مدريد / البرازيل 5 رودري مانشستر سيتي / إسبانيا 4 كيفين دي بروينه مانشستر سيتي / بلجيكا 3 كيليان مبابي باريس سان جيرمان / فرنسا 2 إرلينج هالاند مانشستر سيتي / النرويج 1 ليونيل ميسي إنتر ميامي - باريس سان جيرمان / الأرجنتين

الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 1 جود بيلينجهام ريال مدريد - بوروسيا دورتموند / إنجلترا 2 جمال موسيالا بايرن ميونخ / ألمانيا 3 بيدري برشلونة / إسبانيا 4 إدواردو كامافينجا ريال مدريد / فرنسا 5 جافي برشلونة / إسبانيا 6 تشافي سيمونز أيندهوفن - لايبزيج / هولندا 7 أليخاندرو بالدي برشلونة / إسبانيا 8 أنطونيو سيلفا بنفيكا / البرتغال =9 راسموس هويلوند شتورم جراتس - أتالانتا - مانشستر يونايتد / الدنمارك =9 إيلي واهي لانس - مونبيليه / فرنسا

الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2023 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 1 أيتانا بونماتي برشلونة / إسبانيا 2 سام كيير تشيلسي / أستراليا 3 سلمى بارالويلو برشلونة / إسبانيا 4 فريدولينا رولفو برشلونة / السويد 5 ماري إيربس مانشستر يونايتد / إنجلترا 6 أولجا كارمونا ريال مدريد / إسبانيا 7 ألكسندر بوب فولفسبورج / ألمانيا 8 باتريشيا جويجارو برشلونة / إسبانيا 9 ليندا كايسيدو ريال مدريد / كولومبيا 10 راشيل دالي أستون فيلا / إنجلترا 11 ميلي برايت تشيلسي / إنجلترا 12 هيناتا ميازاوا ماينافي سينداي / اليابان 13 لينا أوبردورف فولفسبورج / ألمانيا 14 كاديدياتو دياني باريس سان جيرمان - ليون / فرنسا 15 أماندا إيليستدت باريس سان جيرمان - آرسنال / السويد 16 مابي ليون برشلونة / إسبانيا 17 هايلي راسو ريال مدريد - مانشستر سيتي / أستراليا 18 إوا باجور فولفسبورج / بولندا 19 جورو ريتين تشيلسي / النرويج 20 أسيسات أوشوالا برشلونة / نيجيريا 21 ألبا ريدوندو ليفانتي / إسبانيا 22 كاتي مكابي آرسنال / أيرلندا 23 جورجيا ستانواي بايرن ميونخ / إنجلترا 24 خديجة شاو مانشستر سيتي / جامايكا 25 صوفيا سميث بورتلاند ثورنز / الولايات المتحدة الأمريكية 26 ويندي رينارد ليون / فرنسا 27 يوي هاسيجاوا مانشستر سيتي / اليابان 28 ديبينيا كانساس سيتي / البرازيل =29 جيل رورد آرسنال / هولندا =29 دافني فان دومسيلار أستون فيلا / هولندا

الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2023 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 1 إيميليانو مارتينيز أستون فيلا / الأرجنتين 2 إيدرسون مانشستر سيتي / البرازيل 3 ياسين بونو الهلال - إشبيلية / المغرب 4 تيبو كورتوا ريال مدريد / بلجيكا 5 مارك أندريه تير شتيجن برشلونة / ألمانيا 6 أندريه أونانا إنتر - مانشستر يونايتد / الكاميرون 7 دومينيك ليفاكوفيتش دينامو زغرب - فنربخشه / كرواتيا 8 آرون رامسديل آرسنال / إنجلترا 9 مايك مانيان ميلان / فرنسا 10 برايس سامبا لانس / فرنسا

الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات 2023 هي أيتانا بونماتي من برشلونة

مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم

هالاند يفوز بجائزة جيرد مولر هدافًا للعام

إيمليانو مارتينيز يفوز بجائزة ياشين كأفضل حارس في العالم

برشلونة يفوز بجائزة أفضل فريق نسائي في العالم

فينيسيوس جونيور يحصل على جائزة سقراطيس

لوكا مودريتش يتواجد في المركز العاشر وسيلفا في المركز التاسع والثامن من نصيب أوسيمين

جود بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2023

وصول كيليان مبابي

وصول ليونيل ميسي

هالاند يصل إلى الحفل ويؤكد: "سوف تكون ليلة رائعة"



وصول إيميليانو مارتينيز إلى الحفل

أما إلكاي جوندوجان فجاء في المركز 14 يسبقه ياسين بونو صاحب المركز 13 وروبرت ليفاندوفسكي في المركز 12 أما محمد صلاح فجاء في المركز 11

لاوتارو مارتينيز جاء في المركز العشرين وهاري كين في المركز 19 وجود بيلينجهام رقم 18 وخفيتشا كفاراتسخيليا في المركز 17 وكريم بنزيما في المركز رقم 16، واحتل إيميليانو مارتينيز المركز 15.

جفارديول جاء في المركز 25 يليه ساكا ثم أونانا ثم كيم مين جاي وأخيرًا أنطوان جريزمان في المركز 21.

واحتل موسيالا المركز 26 وباريلا المركز 27 بينما تشارك مواني وأوديجارد المركز 28 وجاء دياش في المركز 29.

بدأ الإعلان عن ترتيب أول 30 لاعبًا في الكرة الذهبية (طالع القائمة كاملة من هنا)

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2023، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن.

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقبًا شديدًا، بسبب صعوبة التكهن بالفائز بالجائزة.

هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بعد تألقه في البريمييرليج، وليونيل ميسي الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق كأس العالم، وغيرهم من النجوم.

أعزائي المتابعون .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023، والتي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.