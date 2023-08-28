موعد حفل الكرة الذهبية 2023، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

تعرف على المرشحين، وموعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023 والتي حققها كريم بنزيما في النسخة الماضية، على حساب ساديو ماني...

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2023، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن.

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقب شديد، بسبب صعوبة التكهن بالفائز بالجائزة.

هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بعد تألقه في البريمييرليج، وليونيل ميسي الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق كأس العالم، وغيرهم من النجوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تُعد هذه الجائزة فريدةً من نوعها وذات مكانةٍ خاصة في نفوس جميع محترفي المستديرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث أنها الأولى في التاريخ التي خُصصت لأفضل من لاعب، فنسختها الأولى كانت في عام 1956، وفائزها الأول في هذا العام كان ستانلي ماثيوس لاعب بلاكبول السابق، أما المركز الثاني فقد حصل عليه أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وحصل زميله الفرنسي ريموند كوبا على المركز الثالث.

كانت هذه الجائزة تُسلم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق، لكن في عام 2016 وقعت مشاكل وتم الانفصال بين الطرفين، فاستحدثت مؤسسة كرة القدم الأولى في العالم جائزة الفيفا "الأفضل"، فيما ظلت المجلة الفرنسية الشهيرة في تقديم جائزتها حتى يومنا هذا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص جائزة الكرة الذهبية 2023، موعد الحفل، طريقة التصويت، أبرز المرشحين، فئات الجائزة والفائزون السابقون وأكثر من ذلك..

ما هي جائزة الكرة الذهبية؟

جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" هي جائزة سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956، وعلى الرغم من أنه بين عامي 2010 و 2015 تم إبرام اتفاق مع الاتحاد الدولي وتم دمج الجائزة مؤقتًا مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، والمعروفة باسم كرة الفيفا الذهبية، انتهت الشراكة في عام 2016 وعادت الجائزة إلى سابق عهدها، في حين عاد الاتحاد الدولي أيضًا إلى جائزته السنوية المنفصلة الخاصة به.

لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين في عام 2018، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.

فئات جائزة الكرة الذهبية 2023:

الجائزة الفئة الكرة الذهبية للرجال أفضل لاعب الكرة الذهبية سيدات أفضل لاعبة جائزة كوبا أفضل لاعب شاب (تحت 21 عام) جائزة ياشين أفضل حارس مرمى

ما هو موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023؟ وأين سيقام؟

بدأ العد التنازلي للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام

حيث يتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من اللاعبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى ومن المقرر إقامته يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 الموافق 10:00 مساء بتوقيت السعودية، ومصر،

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023:

الحدث الموعد المكان حفل جائزة الكرة الذهبية 2023 الإثنين 30أكتوبر 2022،

22:00 مصر والسعودية باريس، فرنسا

ما هي القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تستطيع مشاهدة حفل الكرة الذهبية عبر قنوات بي إن سبورت، كما يمكنك متابعتها عن طريق الإنترنت من خلال التغطية المباشرة التي سيقدمها موقع جول لجميع مجريات وأحداث الحفل، والتي ستبدأ قبل انطلاقه بحوالي نصف ساعة.

الحدث البث المباشر عبر الإنترنت الكرة الذهبية 2023 beIN Sports News

موقع جول

ما هي طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية؟

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب:

العروض الفردية والجماعية (الفائزين) خلال العام. سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف). مسيرة اللاعب.

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

من هم المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2023؟

ستعلن مجلة فرانس فوتبول عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023.

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من هو اللاعب الأكثر فوزاً بالجائزة الذهبية؟

منذ انطلاق الجائزة عام 1956، فاز العديد من اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، لكن لا أحد فاز بها أكثر من ليونيل ميسي ، حيث فاز بها 7 مراتٍ آخرهم كان في عام 2021، ويأتي خلفه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، والذي حصل عليها في 5 مناسبات.

فاز 3 لاعبين فقط بجائزة فرانس فوتبول 3 مرات، وهم: يوهان كرويف الذي تألق في سبعينيات القرن الماضي، ميشيل بلاتيني وماركو فان باستن اللذان سيطرا على فترة الثمانينيات، أما فرانتس بيكنباور، رونالدو، كيفن كيجان، ألفريدو دي ستيفانو وكارل هاينتز رومينيجه فقد فاز كلٌ منهم بالجائزة مرتين.

فيما كان الفوز بها مرةً واحدةً من نصيب: جورج بيست، زين الدين زيدان، مايكل أوين وجورج وياه إضافةً إلى كاكا ولوكا مودريتش.

قائمة الفائزين السابقين بالكرة الذهبية:

اللاعب المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ليونيل ميسي 7 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015، 2019، 2021) 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 1 (2007) كريستيانو رونالدو 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015، 2018) 1 (2019) ميشيل بلاتيني 3 (1983, 1984, 1985) - 2 (1977, 1980) يوهان كرويف 3 (1971, 1973, 1974) - 1 (1975) ماركو فان باستن 3 (1988, 1989, 1992) - - فرانز بكنباور 2 (1972, 1976) 2 (1974, 1975) 1 (1966) رونالدو 2 (1997, 2002) 1 (1996) 1 (1998) ألفريدو دي ستيفانو 2 (1957, 1959) 1 (1956) - كيفن كيجان 2 (1978, 1979) 1 (1977) - كارل-هاينز رومينيجيه 2 (1980, 1981) 1 (1979) - لويس سواريز 1 (1960) 2 (1961, 1964) 1 (1965) إيزيبيو 1 (1965) 2 (1962, 1966) - بوبي تشارلتون 1 (1966) 2 (1967, 1968) - ريموند كوبا 1 (1958) 1 (1959) 2 (1956, 1957) جيرد مولر 1 (1970) 1 (1972) 2 (1969, 1973) زين الدين زيدان 1 (1998) 1 (2000) 1 (1997) جياني ريفيرا 1 (1969) 1 (1963) - رود خوليت 1 (1987) 1 (1988) - لوثر ماتايوس 1 (1990) 1 (1991) - روبرتو باجيو 1 (1993) 1 (1994) - هريستو ستويتشكوف 1 (1994) 1 (1992) - آندري شيفتشينكو 1 (2004) - 2 (1999, 2000) جورج بيست 1 (1968) - 1 (1971) ألان سيمونسن 1 (1977) - 1 (1983) رونالدينيو 1 (2005) - 1 (2004) ستانلي ماثيوس 1 (1956) - - عمر سيفوري 1 (1961) - - جوزيف ماسوبوست 1 (1962) - - ليف ياشين 1 (1963) - - دينيس لو 1 (1964) - - فلوريان ألبيرت 1 (1967) - - أوليج بلوخين 1 (1975) - - باولو روسي 1 (1982) - - إيجور بيلانوف 1 (1986) - - جيان-بيير بابين 1 (1991) - - جورج وياه 1 (1995) - - ماتياس سامير 1 (1996) - - ريفالدو 1 (1999) - - لويس فيجو 1 (2000) - - مايكل أوين 1 (2001) - - بافيل نيدفيد 1 (2003) - - فابيو كانافارو 1 (2006) - - كاكا 1 (2007) - - لوكا مودريتش 1 (2018) - - كريم بنزيما 1 (2022) - -

من هم المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2023؟

ستعلن مجلة فرانس فوتبول عن القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية للسيدات 2023، يوم 6 سبتمبر

من هم المرشحون لجائزة كوبا 2023؟

ستكشف مجلة فرانس فوتبول عن المرشحين للفوز بجائزة كوبا الخاصة بأفضل شاب، يوم 6 سبتمبر.

من هم المرشحون لجائزة ياشين 2023؟

يتنافس 10 لاعبين على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2023، سيتم الكشف عنهم يوم 6 سبتمبر 2023.