ريال مدريد وإيبار: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 3 × 1 إيبار

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

Zinedine Zidane's 200th game as manager ends in a win. He's averaging a trophy every 20 games 🏆 pic.twitter.com/MRnQs0qHZm

95' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.

93' تدخل قوي من كريستوفورو على كروس يتسبب في حصوله على بطاقة صفراء

92' كوريا يحاول التقدم بالكرة في اليمين، لكن مارسيلو يفتك الكرة.

91' عناصر ريال مدريد يحاولون استنزاف الوقت.

90' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

89' ليون يمر بالكرة في اليمين ثم يرسل كرة ساقطة يحاول إسبوسيتو تسديدها لكنا تمر منه.

88' هدوء في مجريات اللقاء في هذه الأثناء.

85' فينيسيوس ينطلق بالكرة في اليسار لكنه يتباطأ فيبعد الدفاع الكرة.

81' ميندي يمرر كرة من يمين منطقة الجزاء لبيل الذي يحاول لعبها بكعبه في يمين المنطقة، لكن الدفاع يشتت الكرة.

80' المدرب مينديليبار يتلقى بطاقة صفراء بعد اعتراضه على الحكم.

78' مارسيلو يرسل تمريرة أرضية في اليسار ينطلق لها فينيسيوس لكنها أقوى من اللازم إلى ضربة مرمى.

78' الحكم يشير باستئناف المباراة.

76' وقت مستقطع في هذه الأثناء لستراحة اللاعبين وشرب بعض المياه.

75' كوريا ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصطدم بمارسيلو.

75' بيجاس يرسل عرضية أرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

74' ليون ينفذ الضربة الحرة بعرضية يحولها أويفيرا برأسه للمرمى، لكن الكرة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

73' خطأ لإيبار بعد تدخل من كاسيميرو على كوريا الذي حاول التقدم في اليمين.

71' عناصر الملكي يحاولون الخروج بالكرة من مناطقه، لكن يبدو الأمر صعب بسبب الضغط العالي من عناصر إيبار.

70' عرضية أرضية خطييييييييييييرة من اليمين عن طريق ليون، ينطلق لها إنريش لكن الكرة تعبر منه.

69' إنريش مرر كرة إلى ليون الوحيد تمامًا في يمين منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية طار لها كورتوا وأمسك الكرة من على يمينه ببراعة.

69' يا رباااااااااااااااه، كورتوا ينقذ ريال مدريد.

67' عرضية من دي بلاسيس من اليسار تعبر من الجميع إلى ضربة مرمى.

67' مارسيلو يخرج من الملعب لاستكمال العلاج، والحكم يشير لاستئناف المباراة.

66' مارسيلو يسقط فيوقف الحكم اللعب لعلاجه.

65' ليون يتحصل على كرة في يمين منطقة الجزاء ويحاول التسديد، لكن مارسيلو يبعد الكرة.

64' الكاميرات تلتقط راموس في الخارج وعلى مايبدو أنه مصاب.

62' الحكم يشير إلى صحة الهدف.

62' راموس وهازارد ورودريجو يخرجون ويدخل بدلاً من منهم فينيسيوس وميليتاو وبيل.

61' الحكم ينتظر قرار غرفة الفيديو.

60' ركنية من اليمين نفذها ليون بعرضية أبعدها الدفاع، فقابل دي بلاسيس الكرة بتسديدة من يسار المنطقة اصطدمت بألفاريز ثم عبرت الكرة من بين أقدام كورتوا.

60' جووووووووووووووول أول لإيبار عن طريق دي بلاسيس

58' يا ربااااااااااه، ليون ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول يحولها إنريش إلى المرمى، لكن عارضة كورتوا تمنع الكرة من المرور.

57' إنريش يدخل بدلاً من كيكي جارسيا وبيجاس يدخل بدلاً من سواريس وبيدرو ليون يدخل بدلاً من أوريانا.

57' تصويبة قويييييييية من إسبوسيتو يطير لها كورتوا ويبعد الكرة لركنية من على يمينه.

56' حصار من إيبار على ريال مدريد المتراجع.

54' الكرة تصل لهازارد في يسار منطقة الجزاء فيراوغ ثم يرسل تسديدة يسارية، لكن سهلة في يد دميتروفيتش.

53' كوريا ينطلق في اليمين ثم يمرر الكرة لأوريانا فيحاصره كاسيميرو وكروس ويفتك الألماني منه الكرة.

52' عرضية من اليمين عن طريق رودريجو يحولها راموس برأسه للمرمى، لكن تسلل على المهاجم راموس اليوم وليس المدافع.

50' عرضية من اليسار عن طريق مارسيلو تخرج إلى تماس من الجهة الأخرى.

49' تسديدة قويييية من كيكي بعد خطأ من الدفاع المدريدي يطير لها كورتوا ويبعدها.

48' عرضية من أوريانا من اليمين تخرج بعيدة عن الجميع إلى ضربة مرمى.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

فيرلاند ميندي يدخل بدلاً من كارباخال قبل بداية الشوط الثاني.

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

48' خطييييييييييييييرة لريال مدريد بعرضية من اليسار عن طريق مارسيلو يقابلها رودريجو بتسديدة يسارية من يمين المنطقة يطير لها دميتروفيتش ويمسك الكرة على مرتين.

47' كريستوفورو يرسل كرة عالية إلى يسار منطقة جزاء الريال، يحولها كارباخال برأسه لكورتوا الذي يمسكها.

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' عرضية من اليسار عن طريق مارسيلو ينطلق لها راموس في يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة أطول من اللازم.

44' دي بلاسيس يحاول العبور في يسار منطقة الجزاء، لكن كارباخال يفتك الكرة.

43' تمريرات بين لاعبي إيبار في الخلف بدايةً للهجوم.

42' كوريا يرسل عرضية أرضية من اليمين يبعدها مارسيلو للركنية.

41' بنزيما يحاول الانطلاق بالكرة في اليسار، فيعود معه كوريا ويبعد الكرة.

40' عرضية خطييييييييرة من اليسار عن طريق سواريس، لكن كورتوا أقرب من الجميع.

39' إيبار لم يستسلم حتى الآن، ويحاول لاعبوه الوصول لمرمى كورتوا.

37' بنزيما أرسل بينية لهازارد الذي توغل في يمين منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة أبعدها دميتروفيتش، فانطلق رودريجو للكرة في عمق المنطقة لكن ألفاريز أبعدها من أمامه، لكنها وصلت لمارسيلو الذي أرسل قذيفة أرضية عبرت للشباك من على يسار الحارس.

37' الثااااااااااااااالث لرشال مدريد عن طريق مارسيلو.

35' كرة أمامية من راموس تبحث عن هازارد، لكنها لا تجد إلا باولو أوليفيرا الذي يبعدها.

34' فاران يخطئ فتصل الكرة لإسبوسيتو أمام منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة أرضية يمسكها كورتوا بسهولة.

34' أوريانا يرسل بينية لكيكي، لكن فاران هو الأسرع.

33' تستأنف المباراة من جديد.

31' الحكم يمنح اللاعبين استراحة لشرب المياة عقب الهدف مباشرةً.

30' راموس افتك كرة في مناطق الريال وقاد مرتدة سريعة بتمرير الكرة لبنزيما في اليسار، فضم الفرنسي ثم أرسل تسديدة لهازارد وضعته في مواجه دميتروفيتش الذي خرج من مرماه، فمرر هازارد الكرة لراموس المنطلق على يساره وحيدًا فأسكن الكرة في الشباك الخاوية.

30' جووووووووووووووووووول ثاني لريال مدريد عن طريق راموس.

29' سواريس يرسل عرضية أرضية تصل لكيكي الذي يمهدها لأوريانا، فيرسل التشيلي تسديدة يعترضها الدفاع المدريدي.

Technique on fleek. Stunner from @ToniKroos . ⚪️ 🎯 #RealMadridEibar pic.twitter.com/km2ayhwM0B

هكذا سجل كروس هدف المباراة الوحيد حتى الآن.

28' حصار قوي من مدريد على إيبار في هذه الأثناء.

26' عرضية خطيييييييرة من اليسار عن طريق مارسيلو، يخرج لها دميتروفيتش ويمسك الكرة.

25' مودريتش يرسل كرة عالية لليسار حيث هازارد الذي يضم ويمرر كرة لعمق المنطقة، لكن الدفاع يعترضها.

23' رودريجو يحاول المراوغة في اليمين، لكن سواريز يفتك منه الكرة.

21' كرة أمامية من راموس ينطلق لها رودريجو للحاق بها، لكن بعيدة إلى التماس.

20' رودريجو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يحاول إرسال عرضية، لكنه يتباطأ فيفتك الدفاع الكرة.

18' محاولات ريال مدريد متواصلة، وتراجع منظم من إيبار.

16' الريال يستحوذ الآن وإيبار يتراجع.

15' عرضية من أوريانا من اليمين يبعدها فاران، لكن الكرة تصل من جديد لأوريانا فيمررها لكيكي الذي يرسل تسديدة تخرج إلى ضربة مرمى.

14' أوريانا ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى يمين المنطقة يبعدها الدفاع.

13' خطأ لإيبار من مكان خطير قبيل منطقة جزاء ريال مدريد، بعد تدخل من كروس على أوريانا.

13' تمريرات بين لاعبي إيبار وتراجع للريال.

11' كورتوا يشتت الكرة إلى مناطق إيبار، فينطلق لها رودريجو لكن سواريز يفوز بها ويشتتها.

10' تمريرات خلفية للريال من جديد، وضغط من إيبار على حامل الكرة.

9' كورتوا يرسل كرة عالية إلى مناطق إيبار، لكن بدون عنوان وتصل إلى دميتروفيتش.

8' الموجة تمر بسلام ودون خطورة ويبدأ عناصر الريال تناقل الكرة في الخلف.

6' إيبار يكشر عن أنيابه ويحاول التعادل سريعًا.

5' الحكم يعود لحكم الفيديو ثم يشير لصحة الهدف.

4' كاسيميرو أرسل كرة عالية من بعد الوسط لنزيما الذي توغل يسار منطقة الجزاء وحاول العبور، لكن الدفاع أبعد الكرة عنه فقابلها كروس بتسديدة عبرت للشباك من على يسار دميتروفيتش.

4' جوووووووووووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق كروس.

2' الريال على اليسار بالأبيض المعتاد، وإيبار على اليمين بالأزرق والأحمر المشابه لزي برشلونة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء.

لمعرفة كل شيء عن الملعب اضغط هنا..

هكذا وصل لاعبو الريال لملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يستضيف المباراة.

🏟️🚶🌱 A different kind of trip to the stadium!#RealMadridEibar | #HalaMadrid pic.twitter.com/EdEIPRvVTu