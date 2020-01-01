ترتيب هدافي الدوري الإسباني: ميسي وبنزيما يصومان عن التسجيل

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019-2020 بعد الجولة 23

أحمد رضوان | تويتر

يعيش عشاق الدوري الإسباني موسمًا مختلفًا، فبعد أن كانت مهمة قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة سهلة في الحصول على نقاط من أغلب فرق الدوري، أصبحت المهمة صعبة جدًا في الخروج من أي لقاء ولو بنقطة، حتى ولو كان مع أحد الفرق الصاعدة حديثًا.

ألقت المنافسة على لقب الدوري في إسبانيا التي انحصرت بين الميرينجي والبلاوجرانا في العقد الأخير بظلالها على ترتيب الهدافين، ففي العقد الماضي كان دائمًا الهداف إما كريستيانو رونالدو نجم الملكي أو ليونيل ميسي أسطورة الكتلان الحية، لكن الأمر يبدو أنه سيختلف هذا الموسم.

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رحل الدون عن ريال مدريد مطلع الموسم الماضي واتجه إلى الدوري الإيطالي وتحديدًا ليوفنتوس، فوجد البرغوث الأرجنتيني الطريق ممهدًا إلى لقب الهداف دون عناء، فماكينة الأهداف البرتغالية هو الوحيد الذي كان قادرًا على إيقافه ومنافسته.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

فشل كريم بنزيما في التسجيل رغم فوز ريال مدريد على أوساسونا بأربعة أهدافٍ لهدف في الجولة 23 من الدوري الإسباني ، كذلك لم يحرز ميسي أهداف لبرشلونة في مباراة ريال بيتيس التي انتهت بفوز الكتلان بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني: