ملعب ألفريدو دي ستيفانو: تعرف على ملعب ريال مدريد بعد العودة من الكورونا

كل ما تريد معرفته عن ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي سيلعب عليه ريال مدريد مبارياته بعد استئناف الدوري الإسباني عقب التوقف بسبب فيروس كورونا

مع اجتياح فيروس كورونا جميع أنحاء العالم في شهر مارس الماضي، توقفت جميع الأنشطة لا سيما كرة القدم، لكن مع بداية انقشاع الغمة والسيطرة إلى حدٍ ما على الوضع الكارثي، بدأت الدوريات الأوروبية في العودة من جديد.

كانت ركلة البداية الأولى في الدوريات الخمسة الكبرى في الدوري الألماني منتصف مايو، وهو ما شجع الدوري الإسباني على تحديد تاريخ للعودة التزم به بالفعل "11 يونيو 2020"، لكن كرة القدم عادت بشكلٍ غير لم يعتده المحبين من قبل.

لا وجود جماهيري، غزو للكمامات والإجراءات الاحترازية في جميع الملاعب، هذا الشكل الجديد للكرة، وعلى الجمهور التعود عليه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

امتد التغير بالنسبة لريال مدريد حتى وصل للملعب الذي سيلعب عليه مبارياته، فبعد أن كان الملكي يلعب في سانتياجو بيرنابيو سيكمل الموسم في ملعب ألفريدو دي ستيفانو كما أكد رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

يتواجد الملعب في نادي سيوداد ديبورتيفا الواقع في فالديباس، وهو حي سكني يقع في ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، ولكنه قريب جدًا من مركز المدينة.

ينافس الريال هذا الموسم على الدوري الإسباني بقوة، حيث يتأخر عن برشلونة المتصدر بفارق ضئيل جدًا، لكن مع قرار استكمال الليجا في استاد جديد، هل يواجه ريال مدريد صعوبة في الفوز باللقب؟ الإجابة تحملها الأيام القادمة.

لكن ماذا تعرف عن ملعب ألفريدو دي ستيفانو؟ يقدم لك جول كل شيء عنه في هذه الأسطر.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد الكورونا والقنوات الناقلة

ما هي سعة ملعب ألفريدو دي ستيفانو؟ ومتى تم افتتاحه؟

يتسع ملعب ألفريدو دي ستيفانو لـ 6000 متفرج، 4000 على الجانب الغربي و2000 على الجانب الشرقي، وسيرتفع العدد إلى 25000 مشجع عند انتهاء المرحلة الرابعة التي تم الشروع في العمل بها بالفعل.

على عكس سانتياجو بيرنابيو فإن ألفريدو دي ستيفانو لم يحصل ريال مدريد على تمويل لبنائه.

تم افتتاح الملعب في التاسع من مايو عام 2006، وجمع اللقاء الافتتاحي بين الريال وفريق استاد ريمس، في إعادة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الأولى عام 1956، وانتهت المباراة بفوز الملكي 6-1.

أما المباراة الرسمية الأولى التي لُعبت عليه كانت من نصيب ريال مدريد كاستيا في 21 مايو 2006، في مباراة بالجولة 38 من دوري الدرجة الثانية الإسباني ضد مالقة ب، وانتهت بفوز البلانكوس 4-1، وسجل خافيير بالبوا هدفًا واحدًا وروبيرتو سولدادو هاتريك.

مقاييس أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو مثل سانتياجو بيرنابيو (105x68 متر)، ومتواجد به وحدتين للبث المباشر عبر التلفاز والأقمار الصناعية، وأماكن للمعلقين و10 محطات إذاعية، بالإضافة إلى 28 مقعدًا للصحافة و32 للمعلقين.

يتواجد به أيضًا موقف سيارات كبير يتسع لأكثر من 800 سيارة، بالإضافة إلى موقف سيارات خاص للحافلات وآخر مستقل لحاملي الدعوات بسعة أكثر من 10 حافلات.

ما هي مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس"؟

في عام 2001، تمكن رئيس ريال مدريد من بيع أرض المدينة الرياضية القديمة لأحد المستثمرين، وقرر بناء مدينة جديدة في فالديبيباس، وتم بناء أربعة أبراج بطول 250 مترًا كل برج به 50 طابقًا مكان المدينة القديمة.

وهكذا قام فلورنتينو بيريز ببناء واحدة من أفضل المدن الرياضية في العالم من حيث أندية كرة القدم والمعدات والمنشآت، وتم افتتاحها في 30 سبتمبر 2005، وتم تسميتها سيوداد ريال مدريد.

المهندس المعماري كارلوس لاميلا هو الذي أشرف على بناء مدينة ريال مدريد الرياضية، وترأس حفل الافتتاح الرئيس السابق للريال ألفريدو دي ستيفانو، وإيميليو بوتراجينو رئيس العلاقات العامة واللاعب السابق في صفوف الملكي.

تضم المدينة غرف تغيير ملابس وصالات رياضية وقاعات دراسية وقاعات مؤتمرات ومكاتب ومنطقة علاج مائي ومركز طبي وغرف للصحفيين، ويوجد على الجانبين 10 ملاعب كرة قدم من العشب الطبيعي والصناعي محاطة بمدرجات تتسع لأكثر من 11000 متفرج.

تبلغ مساحة المدينة الرياضية مليون ومائتي ألف متر مربع، وهي أكبر من المدينة الرياضية القديم بعشرة أضعاف.

وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد فإن المجمع الرياضي "أكبر 40 مرة من سانتياجو برنابيو و16 مرة من الساحة الحمراء في موسكو، وأكبر 2.7 مرة من الفاتيكان و1.6 مرة من المدينة المحرمة في بكين ".

هذا هو المكان الذي يتدرب فيه نادي ريال مدريد الأول وجميع الفرق في الأكاديمية، ويتواجد به الملعب الخاص بفريق ريال مدريد كاستيلا ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ماذا قال زيدان عن اللعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو؟

تحدث زين الدين زيدان ​​عن الاضطرار للعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بدلاً من ملعب سانتياجو بيرنابيو مشيرًا إلى أن ريال مدريد لن يواجه صعوبة في ذلك.

وقال زيزو: "إنه ملعبنا في النهاية (وضحك). لدينا عادة اللعب في بيرنابيو لكننا نتكيف مع ما يتعين علينا القيام به، لذلك نحن سعداء لقد تدربنا هناك والمسافات هي نفسها، لذلك نحن مستعدون للعب في دي ستيفانو ".