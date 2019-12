بث مباشر: حفل الكرة الذهبية 2019.. لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل جائزة الكرة الذهبية 2019

أصبحنا على بعد سويعاتٍ قليلة عن الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2019، والتي تشهد منافسة شرسة بين أكثر من لاعب على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الأكثر فوز بها عبر التاريخ، وفان دايك ومحمد صلاح وماني نجوم ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقب شديد بسبب تساوي أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث يمتلك كل منهما 5 كرات ذهبية بالتساوي فهل سيتفوق أحدهما أم ستكون من نصيب لاعب آخر فالمنافسة قوية بين الجميع ولم تعد هذه الجائزة لهما فقط، فحاملها الآن هو لوكا مودريتش بعد أدائه المميز في كأس العالم 2018 وقيادة منتخب بلاده للنهائي ووصافة البطولة.

تُعد هذه الجائزة فريدةً من نوعها وذات مكانةٍ خاصة في نفوس جميع محترفي المستديرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث أنها الأولى في التاريخ التي خُصصت لأفضل من لاعب، فنسختها الأولى كانت في عام 1956، وفائزها الأول في هذا العام كان ستانلي ماثيوس لاعب بلاكبول السابق، أما المركز الثاني فقد حصل عليه أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وحصل زميله الفرنسي ريموند كوبا على المركز الثالث.

كانت جائزة الكرة الذهبية تُسلم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق، لكن في عام 2016 وقعت مشاكل وتم الانفصال بين الطرفين، فاستحدثت مؤسسة كرة القدم الأولى في العالم جائزة الفيفا "الأفضل"، فيما ظلت المجلة الفرنسية الشهيرة في تقديم جائزتها حتى يومنا هذا.

لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين العام الماضي، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، وهذا العام سنكون على موعد مع جائزة جديدة هي جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.

اضغط هنا للتعرف على كل شئ عن الكرة الذهبية 2019، المرشحون للجوائز، الفائزن السابقون وأكثر من ذلك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2019

*برجاء تحديث الصفحة لمتابعة التغطية الكتابية

ترتيب الكرة الذهبية 2018 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب =28 جواو فليكس أتلتيكو مدريد - بنفيكا / البرتغال =28 ماركينيوس باريس سان جيرمان / البرازيل =28 دوني فان دي بيك أياكس / هولندا =26 كريم بنزيما ريال مدريد / فرنسا =26 جيورجينيو فينالدوم ليفربول / إنجلترا =24 خاليدو كوليبالي نابولي / السنغال =24 مارك أندريه تير شتيجن برشلونة / ألمانيا 23 هوجو لوريس توتنهام / فرنسا 22 هيونج مين سون توتنهام / كوريا الجنوبية =20 بيير إيميريك أوباميانج آرسنال / الجابون =20 دوشان تاديتش أياكس / صربيا 19 ترينت أليكساندر آرنولد ليفربول / إنجلترا 18 أنطوان جريزمان برشلونة - أتلتيكو مدريد / فرنسا 17 روبيرتو فيرمينو ليفربول / البرازيل 16 سيرخيو أجويرو مانشستر سيتي / الأرجنتين 15 ماتياس دي ليخت يوفنتوس - أياكس / هولندا 14 كيفن دي بروينه مانشستر سيتي / بلجيكا 13 إيدين هازارد ريال مدريد - تشيلسي / بلجيكا 12 رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي / إنجلترا 11 فرينكي دي يونج برشلونة - أياكس / هولندا 10 رياض محرز مانشستر سيتي / الجزائر 9 بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي / البرتغال 8 روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ / بولندا 7 أليسون بيكر ليفربول / البرازيل 6 كيليان مبابي باريس سان جيرمان / فرنسا 5 محمد صلاح ليفربول / مصر

الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2019 اللاعب الفريق / المنتخب ماتياس دي ليخت يوفنتوس - أياكس / هولندا

الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2019 اللاعبة الفريق / المنتخب ميجان رابينو ريجن / الولايات المتحدة

الفائزة بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى 2019 اللاعب الفريق / المنتخب أليسون بيكر ليفربول / البرازيل

تفوز بالجائزة هذا العام ميجان رابينو، وتأتي في المركز الثاني اللاعبة لوسي برونز، أما الثالثة فهي أليكس مورجان.

والآن مع جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في عام 2019

أليسون يحصل على المركز السابع، فيما يأتي مبابي في المركز السادس، أما النجم المصري محمد صلاح فيأتي في المركز الخامس.

نعود لترتيب الكرة الذهبية 2019

حصل تير شتيجن حارس برشلونة على المركز الثاني، فيما حصل إيدرسون حارس مانشستر سيتي على المركز الثالث.

الفائز بالجائزة هو أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

يُستعرض الآن المرشحون للجائزة.

روبرت ليفاندوفسكي يتقدم حاملاً الجائزة للإعلان عن حارس المرمى الأفضل في 2019.

الجائزة الثانية اليوم هي جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى...

النجم الجزائري رياض محرز يحصل على المركز العاشر، أما زميله في مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا فيأتي في المركز التاسع، فيما يحصل ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ على المركز الثامن.

نعود لترتيب الكرة الذهبية 2019...

يعرض الآن فيديو بأبرز لحظات دي ليخت مع فريقه ومنتخبه في الموسم الماضي.

مبابي يعلن عن الفائز بجائزة كوبا هذا العام، وهو النجم الهولندي ليوفنتوس ماتياس دي ليخت، والذي كان يلعب لأياكس الموسم الماضي.

يعرض الآن فيديو يستعرض المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.

مبابي يصعد للمسرح ويتحدث، ثم يتحدث معه دروجبا وفي النهاية يلتقط معه صورة ويدعوا الحضور للوقوف لمشاركتهما فيها.

تبدأ الآن مجريات الحفل وسيقدمها هذا العام النجم الإيفواري السابق لتشيلسي ديدييه دروجبا وساندي هيربرت.

بدأ منذ قليل توافد النجوم إلى مقر حفل الكرة الذهبية 2019...

فرينكي دي يونج المنضم حديثًا لبرشلونة في الصيف الماضي يحصل على المركز 11..

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي يتواجد في المركز 12...

إيدين هازارد نجم ريال مدريد يحصل على المركز 13..

المركز 14 يذهب لكيفن دي بروينه نجم مانشستر سيتي...

ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس يحصل على المركز 15..

الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي يأتي في المركز 16..

النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول يحصل على المركز 17..

نجم برشلونة أنطوان جريزمان يأتي في المركز 18..

أليكساندر آرنولد ظهير أيمن ليفربول يحصل على المركز 19...

Equally ranked at the 20th place of the 2019 #ballondor ⤵️@Aubameyang7

Dusan Tadic pic.twitter.com/4daPCIYemG — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

يأتي في المركز 20 في ترتيب الكرة الذهبية 2019 المهاجم الجابوني لآرسنال بيير إيميريك أوباميانج، ولاعب أياكس دوشان تاديتش.

النجم الكوري هيونج مين سون يأتي في المركز 22..

هوجو لوريس حارس منتخب فرنسا وتوتنهام ينفرد بالمركز 23..

Equally ranked at the 24th place for the 2019 #ballondor ⤵️



Kalidou Koulibaly@mterstegen1 pic.twitter.com/LA9wHfXxUy — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة في المركز 24 في ترتيب الكرة الذهبية.

لاعبان في المركز 26 هما الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، وجيورجينيو فينالدوم متوسط ميدان ليفربول.

يتواجد 3 لاعبين في المركز 28 هم جواو فليكس النجم الصاعد للأتلتيكو مدريد، ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان ودوني فان دي بيك لاعب آياكس.

بدأ العد التنازلي الآن بالإعلان عن ترتيب المرشحين للفوز تنازلياً حتى الوصول للرقم 1 في الحفل.

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الكرة الذهبية 2019، والتي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.